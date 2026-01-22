T20 World Cup: ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ଓହରିଲା ବାଂଲାଦେଶ, ସରକାର ଦେଲେ ଏଭଳି ସୂଚନା

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 22, 2026, 06:37 PM IST

T20 World Cup: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ଓହରିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପରୁ ନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି। ଆଇସିସି ବାଂଲାଦେଶକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରେ ଆଇସିସି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆଇସିସି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭାରତରେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ କହିଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତରେ ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ତାର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଇସିସି ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲା।

ସମୟ ମାଗିଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ 
ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ନ ଆସିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହେ, ତେବେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ESPNcricinfoର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତେଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅମିନୁଲ ଅଧିକ ସମୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ବାଂଲାଦେଶ ଜାରି କଲା ବୟାନ
ବାଂଲାଦେଶ ଏହାର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜରେ କହିଛି, "ଆଇସିସି ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ମନା କରିଛି। ଆମେ କ୍ରିକେଟର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ କାରଣ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ପ୍ରତିଦିନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। 200 ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଖେଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆମ ଦେଶ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ୍ରିକେଟକୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଖେଳେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଆଇସିସି ପାଇଁ ପରାଜୟ ହେବ। ଆମେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଆଇସିସି ସହିତ ଆମର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ କାରଣ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କ ମାମଲା ଏକ ପୃଥକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ; ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଭାରତ ନେଇଥିଲା।"

କଣ ଥିଲା ବିବାଦ
ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପରେ, BCCI KKRକୁ IPL 2026ରୁ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କ ବାଦ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତରେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ତଥାପି ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରେ ICC ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲା ​​ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ତା'ର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ନଚେତ୍ ତାକୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତରେ ଖେଳିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବାଂଲାଦେଶ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି

Prabhudatta Moharana

