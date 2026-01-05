IPL: ଆଇପିଏଲ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ରୋକ ​​ଲଗାଇଲା ବାଂଲାଦେଶ

ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ (ଆଇପିଏଲ)ର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି।
IPL Ban in Bangladesh: ବାଂଲାଦେଶ ୨୦୨୬ରେ ଆଇପିଏଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପେସର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରାଯିବା ପରେ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ପରି, ଏହା ନିଜ ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟି୨୦ ଲିଗ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ (ଆଇପିଏଲ)ର ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, ସେ ୨୦୨୬ରେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଇସିସିକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ବାହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉ । ଯାହା ଫେବୃଆରୀ ୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସହ-ଆୟୋଜକ।
ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ (ଆଇପିଏଲ)ର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଲିଗରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ IPL-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସାରଣ, ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟର କଭରେଜ୍ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
"ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI)ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ନାହିଁ । ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି ବୋଲି" ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତ IPL-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିବୃତ୍ତିରେ ଏତଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, 'ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ଖେଳ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟର ପ୍ରଚାର/ପ୍ରସାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।'
