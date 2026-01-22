Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3082852
Zee OdishaOdisha SportsICC vs BCB: ସରୁଛି ସମୟ ସୀମା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ଡାକିଲା ବିସିବି

ICC vs BCB: ସରୁଛି ସମୟ ସୀମା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ଡାକିଲା ବିସିବି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଭାରତରୁ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCB) ଗୁରୁବାର ଜାତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ଏବଂ ଯୁବ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଫେସର ଆସିଫ୍ ନଜରୁଲଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଛି। 'ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା' ଦର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 22, 2026, 04:03 PM IST

Trending Photos

ICC vs BCB: ସରୁଛି ସମୟ ସୀମା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ଡାକିଲା ବିସିବି

ICC vs BCB: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଭାରତରୁ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCB) ଗୁରୁବାର ଜାତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ଏବଂ ଯୁବ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଫେସର ଆସିଫ୍ ନଜରୁଲଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଛି। 'ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା' ଦର୍ଶାଇ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ଯାତ୍ରା ନକରିବାର ନିଜ ମତରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ICC ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ BCBକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ ଭାରତ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି।

ବୁଧବାର ଦିନ ବିସିବି ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନଜରୁଲଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇର ପରାମର୍ଶରେ ବାଂଲାଦେଶର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବିସିସିଆଇ 'ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା' ଦର୍ଶାଇ ଭାରତରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆଇସିସିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ବିସିବି ଏବଂ ଆଇସିସି ଅନେକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିଜ ମତରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲା।

ବିସିବି ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ସହିତ ଅଦଳବଦଳ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗ୍ରୁପ୍ ବିର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ, ସେମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ତଥାପି ବାଂଲାଦେଶର ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ଆଇସିସି ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶାସକ ସଂସ୍ଥାର ସଦ୍ୟତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ମୂଳ ସୂଚୀରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ।

Add Zee News as a Preferred Source

ICC ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ BCBକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିଉତ୍ତରରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇବାକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଟଳ ରୁହେ ତେବେ ସେମାନେ ଆଉ ୨୦୨୬ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ କ୍ରିକେଟ୍ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଏହି ବିଷୟରେ ICC ସହିତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଲୋଚନା କରିନାହିଁ।

୨୦୦୯ ମସିହାରେ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଜିମ୍ବାୱେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିଥିଲା।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

ICC
ସରୁଛି ସମୟ ସୀମା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ଡାକିଲା ବିସିବି
India Pakistan handshake controversy
ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ନ ମିଳାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ପାକିସ୍ତାନର ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଭାରତରେ ମିଳିଲା ପ୍
dhar bhojshala
କଣ ଏହି ଧାର ବିବାଦ? ସରସ୍ୱତୀ ପୂଦା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ବିବାଦ
atal pension yojana
Atal Pension Yojana: ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର,ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାର.
Subhadra Yojana 2026
Subhadra Yojana 2026: ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା,ଏହିଦିନ ମିଳିବ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି!