ICC Vs BCB: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପକୁ ନେଇ ଆଇସିସିକୁ ବାଂଲାଦେଶର ଧମକ; ଅପମାନର ମୂଲ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଖେଳିବୁ ନାହିଁ

ICC Vs BCB: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC)କୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଯୁବ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ପରାମର୍ଶଦାତା ଆସିଫ୍ ନଜରୁଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଅପମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମ ଦଳ ଭାରତରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ପେସର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଠାରୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି।
ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୭ ତାରିଖରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏହାର ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI)ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲରୁ ବାଦ ଦେବା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ବୁଧବାର ଦିନ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCB) ସଭାପତି ଅମିନୁଲ ଇସଲାମ ବୁଲବୁଲ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଫାରୁକ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆସିଫ୍ ନଜରୁଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ICCର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାଂଲାଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁନାହିଁ।
ଆସିଫ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆମେ ICC ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଚିଠି ପଢ଼ିବା ପରେ, ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଭାରତରେ ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ନାହାଁନ୍ତି।"
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା। ଏହା ଦେଶ ପ୍ରତି ଅପମାନ ମଧ୍ୟ। ତଥାପି, ଆମେ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଗଳ ଦେଶ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତଥାପି, ଆମେ ଦେଶର ଅପମାନ, ଆମର କ୍ରିକେଟର୍, ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଦେଶର ସମ୍ମାନର ମୂଲ୍ୟରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ।"
ଆସିଫ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଆମ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ବାଂଲାଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏକ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଆମେ ସେଠାରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଏଥିରେ ଦୃଢ଼।"
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବିସିସିଆଇ ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲରୁ ବାଦ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ଦେଇ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ କୂଟନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ଏକ ନିଲାମରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲରଙ୍କୁ ୯.୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ବିବାଦ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL)ର ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲା।
