India vs Sri Lanka T20 Match:ଏହି ଦିନ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ T-20 ମ୍ୟାଚ୍‌, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା

Barabati Stadium T20 Match: ଖେଳପ୍ରେମୀଙ୍କ ଲାଗି ବଡ଼ ଖବର। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ଖେଳାଯିବ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍।
Barabati Stadium T20 Match: ଖେଳପ୍ରେମୀଙ୍କ ଲାଗି ବଡ଼ ଖବର। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ଖେଳାଯିବ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା । ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରେ ଟି-୨୦ (T-20) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବା ନେଇ BCCI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜକୋଟରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ବିତୀୟଟି ବାରବାଟୀ ଓ ପୁଣେରେ ତୃତୀୟ (T-20)ଖେଳିବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଦିର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପରେ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯାଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍।
ବିସିସିଆଇର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ,ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,ଡିସେମ୍ବର ୯, ୨୦୨୫ରେ ବାରବାଟୀରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଏକ T20I ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ୧୦୧ ରନ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଯଦି ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏହି ୨ ଦଳ ୨୦୧୭ ରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ତିଆ ଚମକ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଥିଲା। ଏବଂ ୯୩ ରନ୍ ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇ ଟ୍ରଫି ହାତେଇଥିଲା।