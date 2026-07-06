Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଟି୨୦ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡିଲେ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍

ଟି୨୦ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ । ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ୟଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ T-20 ଟିମ୍‌କୁ ଡାକରା ମିଳିଛି । ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶିବମ ଦୁବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 06, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:51 PM IST
ଟି୨୦ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡିଲେ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hirakud Dam Gate Open: ଜୁଲାଇ ୯ରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍‌, ବଢ଼ିବ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର
Hirakud Dam1 hr ago
2
Pahalgam terror attack1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odisha Bee Corridor3 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago