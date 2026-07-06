ଟି୨୦ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡିଲେ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଟି୨୦ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ । ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ୟଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ T-20 ଟିମ୍କୁ ଡାକରା ମିଳିଛି । ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶିବମ ଦୁବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସାମସନ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମସନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟିମରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ସାମସନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ପ୍ରାୟତଃ ଦଳରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ଏବଂ ବାହାରିବା ଚକ୍ରରେ ଫସି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଫର୍ମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା, ସେ ବ୍ୟାଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ' ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ତଥାପି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି।
ଆଇପିଏଲରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ସାମସନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାମସନଙ୍କୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ସ୍କୋର କରିପାରି ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କୁ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବୈଭବ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ଖବରରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅଳ୍ପକେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିବା ଅଧିନାୟକ 'ସୂର୍ଯ୍ୟ' ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ହରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଡେବ୍ୟୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଜନକ ଥିଲା; ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସାମସନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି -୨୦ ସିରିଜ୍ ଜୁଲାଇ ୨୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ରେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (କ୍ୟାପଟେନ୍), ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବନ୍ସି, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ଭର୍ମା (ଉପ-କ୍ୟାପଟେନ୍), ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ସୁର୍ଯ୍ୟନ୍ ଶେଜ୍, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରାଜକୁମାର ଯକ୍ଷ୍ମ (ୱିକେଟ୍ କିପର) ରହିଛନ୍ତି ।
Also Read- ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ