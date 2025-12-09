Advertisement
India Squad: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା BCCI, ୨୧ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସିରିଜ୍

India Squad for Sri Lanka: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ୧୫ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ହେବେ। 

 

Dec 09, 2025, 09:27 PM IST

India Squad for Sri Lanka: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ୧୫ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ହେବେ। ୨୦୨୫ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍ ହେବ।

୨୦୨୫ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରତୀକା ରାୱଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିବା ଶେଫାଲି ବର୍ମାଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜି. କମଲିନି ଏବଂ ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ବୈଷ୍ଣବୀ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଳରୁ ଡାକରା ମିଳିଛି। ଉଭୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ।

ବୈଷ୍ଣବୀ ଶର୍ମାଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ସିନିୟର ମହିଳା ଟି-୨୦ ଟ୍ରଫିରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ୧୧ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୨୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ରେଣୁକା ଠାକୁର ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ସାୟାଲି ସତଘରେ, ରାଧା ଯାଦବ ଏବଂ ଶୁଚି ଉପାଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ହରମାନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟକ), ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ସ୍ନେହ ରାଣା, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗୁସ୍, ଶାଫାଲୀ ଭର୍ମା, ହାର୍ଲିନ୍ ଦେୱାଲ୍, ଅମାନଜୋଟ କୌର, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ, ରେଣୁକା ସିଂ ଠାକୁର ଚରଣୀ, ରିଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଜି କମଲିନି (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ଓ ବୈଷ୍ଣବି ଶର୍ମା।

