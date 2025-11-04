Advertisement
Rising Stars Asia Cup 2025: ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ; ୧୬ ନଭେମ୍ୱରରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ

Rising Stars Asia Cup 2025: ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ A ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୧୬ ନଭେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:21 PM IST

India A Squad for Rising Stars Asia Cup: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଖେଳୁଛି। ଜିତେଶ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ସିରିଜରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିସିସିଆଇ ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପ୍ ଏହି ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଭାରତର A ଦଳ ଏଥିରେ ଖେଳିବ। ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।

ଚଳିତ ମାସରେ କାତାରରେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ବିସିସିଆଇ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଏ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦଳରେ ଅନେକ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (ଆଇପିଏଲ୍)ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନମନ ଧୀରଙ୍କୁ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ନମନ ଧୀରଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି।

୧୬ ନଭେମ୍ୱରରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍
ଜିତେଶ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦ୍ରୁତ ୨୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସିରିଜରେ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଜିତେଶ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନର ଅଂଶ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ A ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୧୬ ନଭେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ A ଦଳ: ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟାନ୍, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ନେହାଲ ବଢ଼େରା, ନମନ ଧୀର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ରମନଦୀପ ସିଂହ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା, ୟଶ ଠାକୁର, ଗୁର୍ଜାପନୀତ ସିଂହ, ବିଜୟ କୁମାର ବୈଶ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧବୀର ସିଂହ ଚରକ, ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ (ୱିକେଟକିପର), ସୁୟାଶ ଶର୍ମା।

ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ବାଇ ଖେଳାଳି: ଗୁରନୁର ସିଂହ ବ୍ରାର, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର, ତନୁଶ କୋଟିଆନ, ସମୀର ରିଜଭି, ଏବଂ ଶେଖ ରସିଦ।

ଭାରତର ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
୧. ନଭେମ୍ବର ୧୪ ଶୁକ୍ରବାର: ଭାରତ ବନାମ ୟୁଏଇ
୨. ନଭେମ୍ବର ୧୬ ରବିବାର: ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ
୩. ନଭେମ୍ବର ୧୮ ମଙ୍ଗଳବାର: ଭାରତ ବନାମ ଓମାନ
୪. ନଭେମ୍ବର ୨୧ ଶୁକ୍ରବାର- ସେମି-ଫାଇନାଲ୍ ୧
୫. ନଭେମ୍ବର ୨୧ ଶୁକ୍ରବାର- ସେମି-ଫାଇନାଲ୍ ୨
୬. ନଭେମ୍ବର ୨୩ ରବିବାର- ଫାଇନାଲ

