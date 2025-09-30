BCCI ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଟ୍ରଫି, ମୋହସିନ ନକଭି କହିଲେ- ମୁଁ ଏକ କାର୍ଟୁନ...

Advertisement
Asia Cup Trophy Controversy: ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ BCCI ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:21 PM IST

Asia Cup Trophy Controversy: ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ BCCI ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦର ସଭାପତି ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ନକଭି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରଫି ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ।

ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ ଫାଇନାଲ୍ ଦିନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ନକଭି ACC ସଭାପତି ଭାବରେ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଲା ନାହିଁ ସେ ଟ୍ରଫି ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ।

ଏସିଆ କପ୍ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ACC ବୈଠକରେ BCCI ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ କହିଥିଲା ​​ଯେ ଟ୍ରଫି ଭାରତକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। ଯିଏ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।

ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ସିଧାସଳଖ ACC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ଟ୍ରଫି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଶୁକ୍ଲା କହିଥିଲେ, "ଏହା ACCର ଟ୍ରଫି, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଟ୍ରଫିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଜେତା ଦଳକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା।"

'ମୁଁ ସେଠାରେ ଏକ କାର୍ଟୁନ ପରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲି...'
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପସ୍ଥାପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋହସିନ ନକଭି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୋଡିୟମରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ବସି ରହିଥିଲା।

ମୋହସିନ ନକଭି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, "ସେ କୌଣସି କାରଣ ବିନା କାର୍ଟୁନ ପରି ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ACCକୁ କେବେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଯାଇ ନଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମୋଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ।"

ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋହସିନ ନକଭି ଏହାକୁ ଏଡେଇ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଏବେ ନୁହେଁ।

ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ACC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଟ୍ରଫି ଧରି ପଡ଼ିଆରୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକ ବିନା ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିଲା। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଆଜି ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

BCCI
BCCI ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଟ୍ରଫି, ମୋହସିନ ନକଭି କହିଲେ..
