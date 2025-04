BCCI Central Contract: ବିରାଟ-ରୋହିତ ପାଇବେ କି ଗ୍ରେଡ୍ A+ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଂଟ୍ରାକ୍ଟ ? ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍...

BCCI Central Contract: ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଂଟ୍ରାକ୍ଟ ସଂପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ବିସିସିଆଇ ସାଧାରଣତଃ ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଘୋଷଣା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦ୍ୟତମ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ବୋର୍ଡ ଆସନ୍ତା ଏକରୁ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଂଟ୍ରାକ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିପାରିବ।

ଟି -20 ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିବା ପରେ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା କୋହଲି, ରୋହିତ(Rohit Sharma) ଏବଂ ଜାଡେଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ଆସିଥିଲା ​​ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ଲସ ଚୁକ୍ତିରୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ। ତଥାପି, ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବିସିସିଆଇର କୌଣସି ମୁଡ୍ ନଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

The ⁦@BCCI⁩ to discuss fresh central contracts for the Indian men's cricket team in Oct, delayed due to concerns over Test performances and Rohit Sharma. Till then payouts will be given out as per existing contracts for the 2023-24 season https://t.co/hRzRqrwjQk

