/ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ଫାଇଟ୍! ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ଲର୍ଡ୍ସରେ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ

ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ (ODI) ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧-୧ରେ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଏବେ ଜୁଲାଇ ୧୯ରେ ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହି ମୁକାବିଲା କେବଳ ସିରିଜ୍ ବିଜେତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଦୁଇ ମହାନ ବ୍ୟାଟର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ଲର୍ଡ୍ସ ମଇଦାନରେ ପାଦ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ରୋହିତ ଓ ବିରାଟ ଏକାଠି ୪୦୦ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅଦ୍ଭୁତ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଯୋଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି।
#WATCH | Team India arrives at Lord's Cricket Ground in London for their practice session ahead of their last ODI match of the series against England tomorrow, 19th July. pic.twitter.com/JaTYjEIWAz
— ANI (@ANI) July 18, 2026
ୱାନଡେରେ ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ଦମଦାର ଭାଗୀଦାରୀ:
୨୦୧୦ରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଡ଼ି ୧୦୩ଟି ୱାନଡେ ପାଳିରେ ୫,୬୭୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୨୦ଟି ଶତକୀୟ ଓ ୧୮ଟି ଅର୍ଧଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରୀ ରହିଛି। ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଓ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି। ସେମାନେ ୧୭୬ଟି ୱାନଡେ ପାଳିରେ ୮,୨୨୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୬ଟି ଶତକୀୟ ଓ ୨୯ଟି ଅର୍ଧଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରୀ କରିଥିଲେ।
ସଚିନ-ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି:
ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକାଠି ଖେଳିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋହିତ-ବିରାଟ ଯୋଡ଼ି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଓ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସଚିନ-ଦ୍ରାବିଡ଼ ଯୋଡ଼ି ଏକାଠି ୩୯୧ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ରୋହିତ-ବିରାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୯୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲର୍ଡ୍ସରେ ୪୦୦ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ।
ସର୍ବାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଯୋଡ଼ି
୫୫୦-କୁମାର ସଙ୍ଗକାରା / ମାହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ
୪୨୬-ତିଲକରତ୍ନେ ଦିଲଶାନ / ମାହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ
୪୧୮-କୁମାର ସଙ୍ଗକାରା / ତିଲକରତ୍ନେ ଦିଲଶାନ
୪୦୮-ସନଥ ଜୟସୂର୍ଯ୍ୟ / ମୁଥାୟା ମୁରଲୀଧରନ
୪୦୭-ଜ୍ୟାକ୍ କାଲିସ / ମାର୍କ ବାଉଚର
୩୯୯-ରୋହିତ ଶର୍ମା / ବିରାଟ କୋହଲି
୩୯୧-ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର / ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼
ଅବସର ଗୁଜବକୁ BCCIର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ:
ଲର୍ଡ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଜବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଏହି ସମସ୍ତ ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଫଳରେ ଲର୍ଡ୍ସରେ ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ଏହି ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି।
ଭାରତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍କୁ ୧-୧ରେ ବରାବର କରିଛି। ଏବେ ଲର୍ଡ୍ସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ଓ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ୍ର ବିଜେତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଏହି ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୋହିତ ଓ ବିରାଟଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।