Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ଫାଇଟ୍! ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ଲର୍ଡ୍ସରେ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ

ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ଫାଇଟ୍! ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ଲର୍ଡ୍ସରେ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ

ଲର୍ଡ୍ସ ମଇଦାନରେ ପାଦ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ରୋହିତ ଓ ବିରାଟ ଏକାଠି ୪୦୦ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅଦ୍ଭୁତ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଯୋଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 18, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:17 PM IST
ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ଫାଇଟ୍! ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ଲର୍ଡ୍ସରେ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news55 min ago
2
FIFA President Gianni Infantino2 hrs ago
3
Odisha CM Mohan Charan Majhi2 hrs ago
4
72nd national film awards3 hrs ago
5
Sonam Wangchuk12:10 PM IST