Gautam Gambhir: ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯିବ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭିତିରି ଖବର

Team India Test coach: ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କୋଚିଂରେ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିପକ୍ଷରେ ଦଶଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି। ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଭାରତ ଦୁଇଟି କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ପାଇଛି। ଏହା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ବୋଲି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ବ୍ୟାପିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 27, 2025, 10:34 PM IST

Team India Test format Coach: ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ରେକର୍ଡ ଭଲ ନାହିଁ। ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କୋଚିଂରେ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିପକ୍ଷରେ ଦଶଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି। ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଭାରତ ଦୁଇଟି କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ପାଇଛି। ଏହା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ବୋଲି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ବ୍ୟାପିଛି।

ଗତ ମାସରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଶୀର୍ଷରେ କେହି ଜଣେ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ଭିଭିଏସ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କି? ଯଦିଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ସହିତ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁନଃବିଚାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

ଏହା ବୁଝାପଡୁଛି ଯେ ୨୦୨୫-୨୭ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ସିଜିନର ବାକି ନଅଟି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ରଖିବା ଉପଯୁକ୍ତ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ଭାରତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବ। ଏହା ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୭ରେ ପାଞ୍ଚଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଗସ୍ତ କରିବ।

ବିସିସିଆଇର ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି, "ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବଜାୟ ରଖେ କିମ୍ବା ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରେ ରହିବେ। ସେ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସୁବିଧା ରହିଛି ଯେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଭିଭିଏସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁନ୍ତି।"

ଭାରତୀୟ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେତେ ସେମାନେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ତିନି ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇଥିଲା।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରୁ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଛାପ ଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଖେଳାଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ "ପୋଷ୍ଟର ବୟ" ସହିତ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଯେକେହି ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯାହା ବିସିସିଆଇକୁ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ତିନୋଟି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ଦେବ।

Jagdish Barik

