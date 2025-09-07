BCCI Revenue: ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବମ୍ପର ଲାଭ କରିଛି ବିସିସିଆଇ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2912386
Zee OdishaOdisha Sports

BCCI Revenue: ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବମ୍ପର ଲାଭ କରିଛି ବିସିସିଆଇ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା (AGM)ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହିସାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ,  ୨୦୧୯ ପରଠାରୁ ବିସିସିଆଇର ନଗଦ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ୬,୦୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦,୬୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ବୋଲି ମାନକ ସଚିବ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ସଂଘଗୁଡ଼ିକୁ ଦେୟ ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ୬,୦୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ଦେୟ ଦିଆଯିବା ପରେ ୨୦,୬୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 07, 2025, 04:48 PM IST

Trending Photos

BCCI Revenue: ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବମ୍ପର ଲାଭ କରିଛି ବିସିସିଆଇ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

BCCI Bank Balance: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବମ୍ପର ଆୟ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ 5 ବର୍ଷରେ BCCI ର କୋଷାଗାରକୁ 14,627 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ, ଏଥିରୁ 4,193 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆସିଥିଲା। ଏହିପରି, BCCI ର "ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ" ବର୍ତ୍ତମାନ 20,686 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।

'କ୍ରିକବଜ୍' ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ବକେୟା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ BCCI ର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । 2019 ରେ ଏହି ପାଣ୍ଠି 3,906 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା 2024 ରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 7,988 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା (AGM)ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହିସାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ,  ୨୦୧୯ ପରଠାରୁ ବିସିସିଆଇର ନଗଦ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ୬,୦୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦,୬୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ବୋଲି ମାନକ ସଚିବ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ସଂଘଗୁଡ଼ିକୁ ଦେୟ ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ୬,୦୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ଦେୟ ଦିଆଯିବା ପରେ ୨୦,୬୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ବିସିସିଆଇର ଆୟ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ୨୦୨୨-୨୩ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବିସିସିଆଇର ଆୟ ୨୫୨୪.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୨୦୨୩-୨୪ରେ ଏହା ମାତ୍ର ୮୧୩.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବୋର୍ଡ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଭାରତରେ ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳର ବିଦେଶ ଗସ୍ତରୁ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ 642.78 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ 361.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, "ବିସିସିଆଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 1,200 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବିଲି ବେନିଭୋଲେଣ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିଛି। କ୍ରିକେଟର ବିକାଶ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।"

Also Read- Gold Rate: ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କଲା ସୁନା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ କେତେ

Also Read- Jio Plan: ୯୦ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବନି ରିଚାର୍ଜ ଟେନସନ୍, କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ...

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

BCCI Revenue
BCCI Revenue: ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବମ୍ପର ଲାଭ କରିଛି ବିସିସିଆଇ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Cyclonic Storm Update
Cyclonic Storm Update: ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା କିକୋ, ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଭୟଙ୍କର ହେଲାଣି
Odisha news
ଭୁବନେଶ୍ୱର-ରାଉରକେଲା ଏକ୍ସପ୍ରେସର ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ
Dolly chaiwala income
Dolly Chaiwala Income: ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଡଲି ଚାଏ ବାଲା...ମାସିକ ରୋଜଗାର ଶୁଣିଲେ
;