Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Rohit Sharma: ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୭ ଖେଳିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା! BCCI ଲଗାଇଲା ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ...

Rohit Sharma: ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୭ ଖେଳିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା! BCCI ଲଗାଇଲା ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ...

ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା BCCI ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୱାନଡେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଟି20 ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚିଫ୍ ସିଲେକ୍ଟର ଅଜିତ ଅଗରକର କୌଣସି କାରଣରୁ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 03, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:57 PM IST
Rohit Sharma: ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୭ ଖେଳିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା! BCCI ଲଗାଇଲା ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ...
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Janmashtami 2026: ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି
2
3
4
5