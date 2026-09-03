/Rohit Sharma: ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୭ ଖେଳିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା! BCCI ଲଗାଇଲା ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ...

ମୁମ୍ବାଇ: ୨୦୨୭ ୱାନ୍-ଡେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନାମ ଆସୁଛି ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର। ତାଙ୍କର ବୟସ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟରେ ସେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ BCCI ଏହି ସସପେନ୍ସକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା BCCI ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୱାନଡେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଟି20 ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚିଫ୍ ସିଲେକ୍ଟର ଅଜିତ ଅଗରକର କୌଣସି କାରଣରୁ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିଲେ।
ବୈଠକ ପରେ BCCI ସଚିବ ଦେବଜିତ ସୈକିଆଙ୍କୁ ରୋହିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ସୈକିଆ ସଫା ସଫା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୋହିତ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଅଟକଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ରୋହିତ ଶର୍ମା ମ୍ୟାଚରେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ଦରକାର? ଗତ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଶତକ ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଟକଳ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? ମୁଁ ଅଟକଳ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।" ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଯେ ରୋହିତ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ।
ରୋହିତଙ୍କ ରେକର୍ଡ:
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ୱାନଡେ କ୍ୟାରିୟର ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି। ସେ 288 ଟି ମ୍ୟାଚରେ 48.95 ହାରେ 11895 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 34 ଟି ଶତକ, 62 ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ 3 ଟି ଡବଲ ସେଞ୍ଚୁରୀ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର 264 ରନ୍। ସେ 2015, 2019 ଏବଂ 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ 28 ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚରେ 60.57 ହାରରେ 1575 ରନ୍ ଏବଂ 7 ଟି ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି।