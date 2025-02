BCCI Naman Awards: ବୁମ୍ରା ଏବଂ ମନ୍ଦାନାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର ଆୱାର୍ଡ, ସଚିନ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ସମ୍ମାନିତ

BCCI Naman Awards: ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI)ର 'ନମନ ପୁରସ୍କାର' ସମାରୋହରେ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସିକେ ନାୟୁଡୁ ଲାଇଫଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ବର୍ଗରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ସରଫରାଜ ଖାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମେନ୍ସ ଡେବ୍ୟୁ ଆୱାର୍ଡ ଏବଂ ଆଶା ଶୋଭନାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୱୁମେନ୍ସ ଡେବ୍ୟୁ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

My cricketing journey, which spanned 24 years was never mine alone. It belonged to every coach’s guidance, every teammate’s trust, every fan’s unwavering support and my family’s belief, love and… pic.twitter.com/4y4vvs243q

Deeply honoured to receive the Col. C. K. Nayudu Lifetime Achievement Award.

ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଏବଂ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଶଶାଙ୍କ ସିଂହଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ତନୁଶ କୋଟିଆନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରେଡ୍ ବଲ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

One of the finest all-rounders in international cricket with a career decorated with class, consistency and commitment!

Congratulations to Ravichandran Ashwin for winning the BCCI Special Award #NamanAwards | @ashwinravi99 pic.twitter.com/QNHx4TAkdo

