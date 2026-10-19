/Pragyan Ojha: ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା BCCI, ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା

Pragyan Ojha: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୟନ କମିଟିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କୁ କମିଟିର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ଓଝାଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ରମେଶ ପୱାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କମିଟିରେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଡାଯାଇଛି।
BCCI କ୍ରିକେଟ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି (CAC) ସଦସ୍ୟ ଅଶୋକ ମାଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ଜତୀନ୍ ପରାଞ୍ଜପେ ନୂତନ ଚୟନ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇରେ BCCI ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ପରେ, ସେମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ରମେଶ ପୱାରଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି।
ରମେଶ ପୱାର ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ୩୧ ଦିନିକିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଜଗତରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ (BCCI) ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଦଳକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ଏବଂ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।
ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ଚୟନ କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ:
ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ନୂତନ ଚୟନ କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଆରପି ସିଂହ, ଅଜୟ ରାତ୍ରା ଏବଂ ରମେଶ ପାୱାର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୟନ କମିଟିର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଦଳ ସଂଯୋଜନ ବିକଶିତ କରିବା। ଓଝାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କମିଟିର ଏବେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ।
ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ:
ବିସିସିଆଇ ଏହାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କ ସମର୍ପଣ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି। ଅଗରକରଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୩ ରେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ତିନୋଟି ICC ଟ୍ରଫି, ଦୁଇଟି ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି କ୍ରମାଗତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା।