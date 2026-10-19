Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Pragyan Ojha: ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା BCCI, ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା

Pragyan Ojha: ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା BCCI, ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା

Pragyan Ojha: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୟନ କମିଟିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କୁ କମିଟିର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Oct 19, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 05:59 PM IST
Pragyan Ojha: ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା BCCI, ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭଦ୍ରକରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ୨ ମୃତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5