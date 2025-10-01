Advertisement
ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ BCCI ର 'ନୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍' ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ମିଳାଇବ ନାହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ICC Womens ODI World Cup 2025: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ BCCI ନିଜର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବ। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 01, 2025, 10:07 PM IST

ICC Womens ODI World Cup 2025: ୨୦୨୫ ମସିହା ଏସିଆ କପ୍ ଶେଷ ହେବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳା ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏସିଆ କପ୍ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବେ ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ BCCI ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି।

ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କିଏ ଟସ୍ ଉପସ୍ଥାପକ ହେବେ ତାହା ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଏହା ସୂଚାଏ ଯେ ବିସିସିଆଇର "ନୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍" ନୀତି ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ।  

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବରେ ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ବିଶ୍ୱକପ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏହିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ୍ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ। ତେଣୁ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବ। ଯଦିଓ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲ୍ କିମ୍ବା ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନର ମ୍ୟାଟ୍ ହେବା ନେଇ ବିକଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲା ରଖାଯାଇଛି।

