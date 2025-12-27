Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3055434
Zee OdishaOdisha Sports

Vijay Hazare Trophy: ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ଜାଣି ଚମକି ପଡି଼ବେ ଆପଣ!

Vijay Hazare Trophy: ଆଇପିଏଲରେ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଲାମ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫି ପାଆନ୍ତି। ବିଜୟ ହଜାରେରେ ଦରମା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା A ମ୍ୟାଚ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ କରାଯାଇଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 27, 2025, 05:24 PM IST

Trending Photos

Kohli and Rohit Earn per Match in Vijay Hazare Trophy
Kohli and Rohit Earn per Match in Vijay Hazare Trophy

Vijay Hazare Trophy Pay Structure: ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ଏକଦିବସୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରି ତାରକାମାନେ ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଂଶସକ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ। ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ୫୦ ଓଭର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ବିରାଟ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଲୋଚନା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି।

ବିଜୟ ହଜାରେରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦରମା
IPLରେ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଲାମ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫି ପାଆନ୍ତି। ବିଜୟ ହଜାରେରେ ଦରମା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା A ମ୍ୟାଚ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ କରାଯାଇଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଖେଳାଳି ଫି:

ସିନିୟର (୪୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ତାଲିକା A ମ୍ୟାଚ୍)
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି।

ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଗ: (୨୧ ରୁ ୪୦ ମ୍ୟାଚ୍)
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି।

ଜୁନିଅର ବର୍ଗ (୦ ରୁ ୨୦ ମ୍ୟାଚ୍): 
ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଦଳର ଏକାଦଶରେ ଖେଳୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି।

ଚଳିତ ସିଜିନରେ କୋହଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ରୋହିତ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି। ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି। ନିଜ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ ୪୦ ରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ମିଳିବ।

ଦୈନିକ ଭତ୍ତା: ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ବ୍ୟତୀତ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ।

ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋନସ: ଖେଳାଳି ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ।

ପୁରସ୍କାର ଟଙ୍କା: ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟତଃ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ।

Also Read: Mahbub Ali Zaki: କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ ସ୍ତବ୍ଧ! ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋଚଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ

 

Also Read: Rajesh Mohanty Hat-trick: ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ରଚିଲେ ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବୋଲର ଭାବେ ନେଲେ ଲିଷ୍ଟ-ଏ ମ୍ୟାଚରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍

 

 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

2000 Crore Bonus
2000 Crore Bonus: ଏମିତି ଜଣେ କମ୍ପାନୀର CEO...ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜିନେସକୁ ବିକି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍
Vijay Hazare Trophy
ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ଜାଣି ଚମକି ପଡି଼ବେ!
Odia News
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସଂଧ୍ୟା ଥିଏଟର ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାମରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍‌
jollywood
Jollywood: ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଲାଗିଛି କାହା ନଜର ? ଶୋକରେ ୪ କଳାକାର ପରିବାର
top 10 news today
Top 10 News: ବିକ୍ଷୋଭ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଘୋଷଣା, ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ରେ ସୁରକ୍ଷା ଟାଇଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର