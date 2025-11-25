Mamata Banerjee: ବିଜେପି ଯଦି ମୋତେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଛୁଇଁବ, ମୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ହଲାଇ ଦେବି: ମମତା ବାନାର୍ଜୀ

Mamata Banerjee Warns BJP: ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ବିଜେପି ବେଙ୍ଗଲରେ ମୋତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ମୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ବିଜେପିର ମୂଳକୁ ହଲାଇ ଦେବି।"
Mamata Banerjee Warns BJP: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ SIR ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ SIR ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ସମେତ ମମତା ସଦ୍ୟ ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ସେମାନେ ବଙ୍ଗଳାରେ ମୋତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ସାରା ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆକୁ ହଲାଇ ଦେବି।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ SIRର ଫଳାଫଳ; ବିରୋଧୀ ସେଠାରେ ବିଜେପିର ପଦକ୍ଷେପକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି SIR ଦୁଇରୁ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ।"
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ SIR ରଖିବା ସୂଚାଇଥାଏ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଠାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏକ SIR ବିରୋଧୀ ରାଲିରେ ମମତା କହିଛନ୍ତି, "ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଉ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ BJP କମିଶନ ପାଲଟିଛି। BJP ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ମୋତେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ।"
ଯଦି SIRର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବା ଥିଲା, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କାହିଁକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏକ ଦେଶ ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ କାରଣ ଆମେ ସମାନ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁ। ମୋର ଜନ୍ମ ବୀରଭୂମିରେ ହୋଇଥିଲା, ନଚେତ୍ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶୀ କୁହାଯିବ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ସୀମା କିଏ ପରିଚାଳନା କରେ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୀମା ପରିଚାଳନା କରେ। CISF ବିମାନବନ୍ଦରର ଦେଖାଶୁଣା କରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଷ୍ଟମ୍ସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଏ। ନେପାଳ ସୀମାର ଦେଖାଶୁଣା କିଏ କରେ? ଆମେ ଏହାକୁ (ଅନୁପ୍ରବେଶ) କିପରି ଅନୁମତି ଦେଲୁ? ବଙ୍ଗଳା କବଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଜେପି ଗୁଜରାଟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯିବ।"
ମମତାକହିଛନ୍ତି, "SIR ମିଜୋରାମ, ମଣିପୁର କିମ୍ବା ଆସାମରେ ହେଉନାହିଁ। ଏହା ବଙ୍ଗଳାରେ ହେଉଛି କାରଣ ବଙ୍ଗଳା କବଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ବଙ୍ଗଳା କବଜା କରିପାରି ନଥିଲେ।"