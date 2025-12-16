Sports Minister Resignation: ମେସିଙ୍କ ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ

Sports Minister Resignation: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ୍। ଆର୍ଜେଣ୍ଚିନାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୁଟବଲର ଲଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ରାଜନୀତି।
Sports Minister Resignation: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ୍। ଆର୍ଜେଣ୍ଚିନାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୁଟବଲର ଲଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ରାଜନୀତି। ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁପ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବ ଭାରତୀ କ୍ରୀଡା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ କନସର୍ଟ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏ-ହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅରୁପ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ମେସିଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବ ଭାରତୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ(Vivekananda Yuva Bharati Krirangan) ରେ ହୋଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏକ ତିନି ଜଣିଆ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଶନ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏହି କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଅସୀମ କୁମାର ରାୟ ଅଛନ୍ତି। କମିଶନ ମଙ୍ଗଳବାର ନବାନ୍ନାରେ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କମିଶନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ,ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT) ଗଠନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ କମିଟି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଏସଆଇଟି (SIT) ଗଠନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। କମିଶନ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନନଗର ପୋଲିସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡା ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି।
୧- ପଡ଼ିଆରେ ପାଣି ବୋତଲ? ତେବେ, ଏବେ ଅନେକ ଗୁଡିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଠିଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ପାଣି ବୋତଲ କିପରି ଆସିଲା?
ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗେଟରେ ସୁରକ୍ଷାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା କି?ତୃତୀୟତଃ, କିଏ କିଏ ଦାୟୀ ଥିଲା? ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ’ଣ ଥିଲା?
୨-ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଭିଡ଼?ପ୍ରଥମତଃ, ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯୋଜନା କ’ଣ ଥିଲା? ତୃତୀୟତଃ, ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ଥିଲା? ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ’ଣ ଥିଲା? ଏହି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନ ନଗର ପୋଲିସ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ବିଭାଗଠାରୁ ମଗାଯାଇଛି।
ରବିବାର ସକାଳେ,ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଯୁବ ଭାରତୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପରିସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଅବସର-ପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଅସୀମ କୁମାର ରାୟ କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ପନ୍ଥ ଏବଂ ଗୃହ ସଚିବ ନନ୍ଦିନୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ମେସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ, ପୋଲିସ ଏବେ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମର ସିଇଓ ଦେବ କୁମାର ନନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ତଦନ୍ତ କମିଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସମଗ୍ର ବିଷୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଲୋଡ଼ିଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଘଟଣା ସମୟରେ ସେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲେ।
ତେବେ, କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ବିଶ୍ୱାସ, ଯିଏକି ନିଜେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନିକଟତର ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବେଙ୍ଗଲ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ,ବିଧାନନଗର ପୋଲିସ କମିଶନ ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ବିଧାନନଗର ଡିସିପି ସସ୍ପେଣ୍ଡ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।