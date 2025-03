NPFC 2025: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନେସନାଲ ପାରା ଫେନସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍

National Para Fencing Championship 2025: ଜାତୀୟ ପାରା ଫେନସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଇଭେଣ୍ଟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରା ଫେନସିଂ ଖେଳାଳିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ।

ପାରା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା (PSAO) ଦ୍ୱାରା ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ କମିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (PCI) ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ୨୫ ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ୨୦ ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଖେଳାଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ।

Bhubaneswar to host National Para Fencing Championship from March 28-31

· The National Para Fencing Championship 2025 is set to take place in Bhubaneswar from March 28 to 31. The prestigious event will be held at Biju Patnaik Indoor Stadium, Niladri Vihar, and Kalinga Sports… pic.twitter.com/Viw4uZnuy9

— IANS (@ians_india) March 22, 2025