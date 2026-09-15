Bhuvneshwar Kumar: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ପୁଣିଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ସିଜନ୍ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ବଢ଼ିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାର କଠିନ ସମୟକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର।
ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୨୨ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଲଗାତାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପୁଣି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି।
ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗତ ଦୁଇଟି ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ସିଜନ୍ରେ ସେ ୧୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବାବେଳେ ୨୦୨୬ରେ ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୨୮ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ବଲ୍ ହେଉ କି ପୁରୁଣା ବଲ୍, ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବୋଲିଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବା ଦାବିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି।
‘ମୁଁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଖେଳୁନାହିଁ’
ଜତିନ ସପ୍ରୁଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ନିଜର ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ମନକଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପୁଣି ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ସେ ଖୁସି ହେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ସମୟରେ ସେ ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସେହି ମାନସିକତାରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି।
କେମିତି ଟିମ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ?
ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବାର ଆଶା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ଏକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ସିରିଜ୍ରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସେହି ଆଶା ବାସ୍ତବରେ କେବଳ ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା। ତେବେ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି।
୨୦୨୨ରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଦୂରରେ ଭୁବି
୨୦୨୨ ପରଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସେ ୨୨୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୨୯୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ଆଇପିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଦାବିଦାର ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଭୁବିଙ୍କୁ ପୁଣି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।