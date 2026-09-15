Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Bhuvneshwar Kumar: ‘ମୁଁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଖେଳୁନି’—ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

Bhuvneshwar Kumar: ‘ମୁଁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଖେଳୁନି’—ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବାର ଆଶା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ଏକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ସିରିଜ୍‌ରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସେହି ଆଶା ବାସ୍ତବରେ କେବଳ ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା। ତେବେ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 15, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:00 PM IST
Bhuvneshwar Kumar: ‘ମୁଁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଖେଳୁନି’—ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଗୁରୁଗ୍ରାମ ହିଟ୍-ଆଣ୍ଡ-ରନ୍ ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ବୈନ୍ସଲା ଗିରଫ
2
3
4
5