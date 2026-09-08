/Indian Hockey Team: ସାଫ୍ରନ୍‌ ନୁହେଁ, ପୁଣି ନୀଳ! ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ବଦଳାଇଲା ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଜର୍ସି ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ (HI) ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ ୨୦୨୬ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଭାବେ ନୀଳକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, କେସରିଆ ବା ସାଫ୍ରନ୍ ରଙ୍ଗକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି।
କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ହକି ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ଜର୍ସି ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା FIH ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସାଫ୍ରନ୍ ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାଥମିକ ରଙ୍ଗ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଖେଳାଳି ଓ କୋଚ୍ମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ବୈଷୟିକ ମତାମତକୁ ଆଧାର କରି ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଙ୍ଗ ଭାବେ ସାଫ୍ରନ୍ର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ୨୦୨୬ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ କିଟ୍ ରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (IOA) ପକ୍ଷରୁ ପସନ୍ଦ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯିବା ପରେ HI ନିଜର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭାବେ ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ରଖିଛି।
ହକି ଇଣ୍ଡିଆର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶେଖର ମନୋହରନ୍ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (IOA) ଆମକୁ ପସନ୍ଦର କିଟ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ କହିଥିଲା। HI ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭାବେ ନୀଳ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଙ୍ଗ ଭାବେ ସାଫ୍ରନ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି।”
ଏହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ୨୦୨୬ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଜର୍ସି ପୁଣିଥରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସାଫ୍ରନ୍ ରଙ୍ଗକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜର୍ସି ବା ବିକଳ୍ପ କିଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ।