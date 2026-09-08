Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Indian Hockey Team: ସାଫ୍ରନ୍‌ ନୁହେଁ, ପୁଣି ନୀଳ! ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ବଦଳାଇଲା ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି

Indian Hockey Team: ସାଫ୍ରନ୍‌ ନୁହେଁ, ପୁଣି ନୀଳ! ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ବଦଳାଇଲା ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଖେଳାଳି ଓ କୋଚ୍‌ମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ବୈଷୟିକ ମତାମତକୁ ଆଧାର କରି ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଙ୍ଗ ଭାବେ ସାଫ୍ରନ୍‌ର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 08, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:49 PM IST
Indian Hockey Team: ସାଫ୍ରନ୍‌ ନୁହେଁ, ପୁଣି ନୀଳ! ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ବଦଳାଇଲା ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମାଛ ଧରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ, ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ନେଇଗଲା ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନ
2
3
4
5