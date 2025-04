Jasprit Bumrah: ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ମୈଦାନକୁ କେବେ ଫେରିବେ?

IPL 2025 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଟେନସନକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ। ଖବର ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ। ୨୦୨୫ ଆଇପିଏଲରେ ବୁମ୍ରା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ MI ପାଇଁ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବୁମ୍ରା ଅତି କମରେ ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।

ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆକାଶ ଦୀପଙ୍କ ଫେରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଆକାଶ ଦୀପ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପରଠାରୁ ଉଭୟ ଖେଳାଳି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ସିଡନୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଆହତ ହେବା ପରଠାରୁ ବୁମ୍ରା କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ଆକାଶ ଦୀପଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅନଭିଜ୍ଞ।

UPDATE ON JASPRIT BUMRAH (Arani Basu/TOI).

- His Comeback delayed.

- He is yet to bowl full tilt.

- No definite timeline for his comeback.

- One Hopes he gets back by mid April.

- Selectors hope they get Bumrah for at least 3 Tests in England. pic.twitter.com/XlynWlr428

— Tanuj (@ImTanujSingh) April 2, 2025