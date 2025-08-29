ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ ଅନିମେଶ କୁଜୁର
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2901663
Zee OdishaOdisha Sports

ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ ଅନିମେଶ କୁଜୁର

ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡଧାରୀ ଧାବକ ଅନିମେଶ କୁଜୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ ଭାବେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲାବେଳେ ରାଖାଲ କୁମାର ସେଠୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରା ଆଥଲେଟ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:33 PM IST

Trending Photos

ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ ଅନିମେଶ କୁଜୁର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସମ୍ମାନଜନକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ।

ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡଧାରୀ ଧାବକ ଅନିମେଶ କୁଜୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ ଭାବେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲାବେଳେ ରାଖାଲ କୁମାର ସେଠୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରା ଆଥଲେଟ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହ୍ବିଲଚେୟାର ଫେନସର ରାଖାଲ କୁମାର ସେଠୀ ଏବଂ ଚେସ୍‌ ଖେଳାଳି ସାତ୍ତ୍ବିକ ସ୍ବାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ୯ ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସ ବର୍ଗରେ ୨ ଥର ବିଶ୍ୱ ପଦକ ବିଜେତା ସାତ୍ତ୍ବିକ ସ୍ବାଇଁ ଏବଂ ଜୁଡୋ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୁଷମା ନନ୍ଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଚ୍‌ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ଭାରୋତ୍ତୋଳକ ବିଜୟ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍‌ଟାଇମ୍‌ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ବିମଳ କୁମାର ରାଉଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବେହେରାଙ୍କୁ ସାହାସିକତା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ।

Also Read- September Horoscope: ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂରା ମାସଟି କିପରି ବିତିବ? ପଢନ୍ତୁ ନିଜ ରାଶିଫଳ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- June Quarter GDP: ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସିକରେ ୭.୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଜିଡିପି

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Chandra Grahan 2025
Chandra Grahan 2025: ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସହ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଳନ...ତିନି ରାଶି ହେବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ
Odisha vigilance
ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଡିଏ ଅଧିକାରୀ, ୩ ବର୍ଷ ଜେଲ୍
June Quarter GDP
June Quarter GDP: ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସିକରେ ୭.୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଜିଡିପି
Asaduddin Owaisi
ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି, କହିଲେ-'PM ଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ...'
PM Giorgia Meloni
PM Giorgia Meloni: ଇଟାଲିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ଫଟୋ ଅଶ୍ଳୀଳ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ଭାଇର
;