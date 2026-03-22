ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ କେବେ ଖେଳାଯିବ?

Zee OdishaOdisha Sportsଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ କେବେ ଖେଳାଯିବ?

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 22, 2026, 10:18 PM IST

Cricket News: କ୍ରିକେଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (CA) ରବିବାର ୨୦୨୬-୨୭ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଠ ମାସ ଧରି ୧୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ୨୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଋତୁ ଅଗଷ୍ଟରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ୧୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଶେଷ ହେବ।

ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ 'ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି' ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିବା ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ - ଯାହାକୁ ଅନେକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା ୨୦୨୭ ଜାନୁଆରୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ।

ପାଟ୍ କମିନ୍ସ, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ, ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍ ଏବଂ ନାଥନ୍ ଲିଅନ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିପାରି ନାହାଁନ୍ତି; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଗସ୍ତକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଯଦିଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ସାତ ମାସ ବ୍ୟାପୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୁରୁଷ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର। ପୁରୁଷ ଦଳ ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ୧୪ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦାବିଦାର ଏବଂ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କରିଥାଏ।

ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ବାହାରେ ସିରିଜ୍ ପରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୁରୁଷ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏକ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ସୂଚୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଚାରି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ - ଏହା ପ୍ରଥମ। ୧୯୯୯ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତିନିରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ।

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୯ ରୁ ୧୩ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଥରେ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧୭ ରୁ ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡିଲେଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଆୟୋଜନ କରିବ ଏବଂ ସିଡନୀ ଜାନୁଆରୀ ୪ ରୁ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ସ୍ଥାନର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ ଗାବାକୁ ଟେଷ୍ଟ ସୂଚୀରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବଦଳରେ, କୁଇନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୨୨ ରୁ ୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାକେର ଗ୍ରେଟ୍ ବାରିଅର ରିଫ୍ ଆରେନାରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୩ ରୁ ୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାରୱିନରେ ଖେଳାଯିବ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୁରୁଷ ଦଳ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା, ଏହି ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର WTC ଚକ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ରହିଛି। ଧଳା ବଲ୍ ଫର୍ମାଟରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୁରୁଷ ଦଳ ନଭେମ୍ବର ୧୩ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨ ମଧ୍ୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସୀମିତ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କାନବେରାରେ ଶେଷ ହେବ, ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ, ସିଡନୀ ଏବଂ ବ୍ରିସବେନ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦିବା-ରାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୁରୁଷ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ର ୧୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ରୁ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଦିବା-ରାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଏହାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଶେଷ କରିବ। ଏହି ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ରୁ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ।

