Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: 'କର ବା ମର' ଲଢ଼େଇ! ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଓ ଜାପାନ

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ରେ ଆଜି ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା। ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୩୨ରେ ରେକର୍ଡ ପାଞ୍ଚ ଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବ୍ରାଜିଲ୍‌ର ସାମ୍ନା କରିବ ଏସିଆର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍ ଜାପାନ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୧୦:୩୦ରେ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚର ବିଜେତା ସିଧାସଳଖ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୧୬କୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବ, ଯେତେବ

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 29, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:12 PM IST
FIFA 2026: 'କର ବା ମର' ଲଢ଼େଇ! ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଓ ଜାପାନ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆଜି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ହାତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ
Snana Purnima34 min ago
2
Snana Purnima 202655 min ago
3
Petrol Diesel price2 hrs ago
4
pakistan afghanistan border2 hrs ago
5
July Bank Holidays 20263 hrs ago