FIFA 2026: 'କର ବା ମର' ଲଢ଼େଇ! ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଓ ଜାପାନ

FIFA 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ରେ ଆଜି ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା। ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୩୨ରେ ରେକର୍ଡ ପାଞ୍ଚ ଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବ୍ରାଜିଲ୍ର ସାମ୍ନା କରିବ ଏସିଆର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍ ଜାପାନ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୧୦:୩୦ରେ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚର ବିଜେତା ସିଧାସଳଖ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୧୬କୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପରାଜିତ ଦଳର ବିଶ୍ୱକପ ଅଭିଯାନ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେବ।
ବ୍ରାଜିଲ୍ ଏଥର ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ପେସ୍ କୁ ଫେରିଛି। କୋଚ୍ କାର୍ଲୋ ଆନ୍ସେଲୋଟିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ହାଇତି ଓ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦମଦାର ବିଜୟ ସହ ଗ୍ରୁପ୍ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ନେମାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବ୍ରାଜିଲର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ବିନିସିୟସ ଜୁନିୟର ୪ଟି ଏବଂ ମାଥିଅସ କୁନହା ୩ଟି ଗୋଲ୍ କରି ଦଳର ଆଶା-ଭରସା ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଲଗାତାର ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଅପରାଜିତ ରହିଛି। ଟ୍ୟୁନିସିଆକୁ ୪-୦ରେ ହରାଇବା ସହ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ସ୍ୱିଡେନ ବିପକ୍ଷରେ ଡ୍ର କରି ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦାଇଚି କାମାଡା ଓ ଆୟାସେ ଉଏଦାଙ୍କ ଉପରେ ଦଳର ଆଟାକ୍ ପାର୍ଟ ନିର୍ଭର କରୁଛି।
ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ପାଞ୍ଚ ଥର ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଜାପାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ୨୦୨୫ରେ ଏକ ପ୍ରୀତି ମ୍ୟାଚରେ ଜାପାନ ବ୍ରାଜିଲ୍କୁ ୩-୨ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ଏହା ଛଡ଼ା ଜୁନ୍ ୩୦ ରାତି ୨:୩୦ରେ ବୋଷ୍ଟନରେ ଜର୍ମାନୀ ଓ ପାରାଗୁଏ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୩୨ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ‘କର ବା ମର’ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।