Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Fifa World Cup 2026: ବ୍ରାଜିଲର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍... ବ୍ରାଜିଲ ବନାମ ମରୋକ୍କୋ, କ’ଣ ୨୪ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବ କି ବ୍ରାଜିଲ?

Fifa World Cup 2026: ବ୍ରାଜିଲର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍... ବ୍ରାଜିଲ ବନାମ ମରୋକ୍କୋ, କ’ଣ ୨୪ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବ କି ବ୍ରାଜିଲ?

Fifa World Cup 2026: ପାଞ୍ଚଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ, ସେମାନେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଚାରିଟି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ, ଦଳ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, କ୍ରୋଏସିଆ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 13, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:00 PM IST
Fifa World Cup 2026: ବ୍ରାଜିଲର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍... ବ୍ରାଜିଲ ବନାମ ମରୋକ୍କୋ, କ’ଣ ୨୪ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବ କି ବ୍ରାଜିଲ?

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Puri News: ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ସ
world class railway station2 min ago
2
FIFA World Cup 202615 min ago
3
FIFA World Cup 202640 min ago
4
Odia News40 min ago
5
Odia News1 hr ago