Fifa World Cup 2026: ଆଉ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଯେଉଁଠାରେ ପାଞ୍ଚଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଦଳ ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତା’ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସର୍ବଦା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଗତ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତେବେ, ଏଥର କ’ଣ ସେହି ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ? ବ୍ରାଜିଲ୍ କ’ଣ ଛଅ ପଏଣ୍ଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ?
ୟେଲୋ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗ ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି... ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଏକ ସମାନ ନିଶା କବଳିତ କରୁଛି। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାର ଐତିହାସିକ ଟାଇମ୍ସ ସ୍କୋୟାରର, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ରାଜିଲିୟ ରଙ୍ଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷର ମରୁଡ଼ି ଶେଷ ହେବ। ଏବଂ ନେମାରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି। ବ୍ରାଜିଲର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ମରକ୍କୋ ବିପକ୍ଷରେ, ସେହି ମରୋକ୍କୋ ଯିଏ ୨୦୨୨ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦଳରେ ଯୁବ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆନସେଲୋଟିଙ୍କ ପରି ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ନେମାରଙ୍କ ଉପରେ, ଯିଏ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ, ସେମାନେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଚାରିଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ, ଦଳ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, କ୍ରୋଏସିଆ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା।
ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ବ୍ରାଜିଲ୍ ପାଖରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯେ ବ୍ରାଜିଲ୍ କେବଳ ଖେଳିବାକୁ ଆସିନାହିଁ... ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଛି।