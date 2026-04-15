IPL 2026: କୋଲକାତାକୁ ହରାଇଲା ଚେନ୍ନାଇ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ସିଜିନର ୨୨ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ୩୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ୧୯୩ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି କେକେଆର ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୬୦ ରନ କରି ଅଲଆଉଟ ହୋଇଛି। ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚରେ ଏହା କେକେଆରର ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟ।
KKRର ଖରାପ ଆରମ୍ଭ
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK) ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ୧୯୩ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କୋଲକାତା। ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ବେଶ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା କୋଲକାତା । ଫିଲ୍ ଆଲେନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନ ଥିଲେ। ମାତ୍ର 1 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସୁନୀଲ ନାରିନ୍ 17 ବଲରୁ 24 ରନ କରି ଖଲିଲ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ବଲରେ ଗୁର୍ଜାପନୀତ୍ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ 22 ବଲରୁ 28 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ ମଧ୍ୟ 19 ବଲରୁ 27 ରନ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଚୌକା ଏବଂ 1 ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ, 12 ବଲରୁ 6 ରନ କରିଥିଲେ।
ସେହିପରି ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର ଡାଉନରେ ଥିବା କ୍ୟାମେରୁନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଖାତା ଖୋଲି ପାରିନଥିଲେ। ନୁର ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଭମାନ ପାୱେଲ୍ ଏବଂ ରମନଦୀପ ସିଂହ 40 ବଲରେ 63 ରନର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରମଣଦୀପ 23 ବଲରେ ଚାରି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ 35 ରନ କରିଥିଲେ। ପାୱେଲ୍ 31 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। CSK ପାଇଁ ନୁର ଅହମ୍ମଦ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। 21 ରନ୍ ଦେଇ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ୍ 32 ରନ୍ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
CSK ୧୯୨ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୯୨ ରନ କରିଥିଲା। CSK ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୭ ରନରେ ହରାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ୨୨ ବଲ୍ ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୪୭ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ଆୟୁଷ ୧୭ ବଲ୍ ରେ ୩୮ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୩୨ ବଲ୍ ରେ ୪ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ମାରିବା ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ୨୯ ବଲ୍ ରେ ୪୧ ରନର ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସରଫରାଜ ଖାନ ୨୩ ରନ କରିଥିଲେ। ଶିବମ୍ ଦୁବେ ୧୩ ଏବଂ ଓଭରଟନ୍ ୭ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ବୋଲିଂରେ, KKR ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ ୨ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବୈଭବ, ନାରିନ ଏବଂ ଅନୁକୁଳ ରୟ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ସିଜନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି।