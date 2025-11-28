ଟୋକିଓ ବଧିର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ଅଟଳ ମନୋଭାବର ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରଶଂସା । ଯାହାଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆଶାକୁ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା।
25th Summer Deaflympics 2025 in Tokyo: ଟୋକିଓରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୫ତମ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ବଧିର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୫ରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ଅସାଧାରଣ ବଧିରମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ୯ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୭ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ୪ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ସହିତ ଆପଣ ଭାରତକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଟୋକିଓରେ ଚାଲିଥିବା ୨୫ତମ ବଧିର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ମିଶ୍ରିତ ଯୁଗଳ ଦଳଗତ ବର୍ଗରେ ଧନୁଷ ଓ ମାହିତ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣପଦକ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମହମ୍ମଦ ୱାନିଆ ଓ କୋମଲ ବାଘମାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
