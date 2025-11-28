Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3022193
Zee OdishaOdisha Sports

ଟୋକିଓ ବଧିର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ଅଟଳ ମନୋଭାବର ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରଶଂସା । ଯାହାଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆଶାକୁ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 28, 2025, 09:01 PM IST

Trending Photos

ଟୋକିଓ ବଧିର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

25th Summer Deaflympics 2025 in Tokyo: ଟୋକିଓରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୫ତମ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ବଧିର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୫ରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ଅସାଧାରଣ ବଧିରମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ୯ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୭ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ୪ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ସହିତ ଆପଣ ଭାରତକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ଅଟଳ ମନୋଭାବର ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରଶଂସା । ଯାହାଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆଶାକୁ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଟୋକିଓରେ ଚାଲିଥିବା ୨୫ତମ ବଧିର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ମିଶ୍ରିତ ଯୁଗଳ ଦଳଗତ ବର୍ଗରେ ଧନୁଷ ଓ ମାହିତ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣପଦକ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମହମ୍ମଦ ୱାନିଆ ଓ କୋମଲ ବାଘମାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Cyclone Ditwah: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ତାଣ୍ଡବ କରି ଭାରତ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା, IMD କହିଲା...

Also Read- Sahara Refund: ସାହାରାରେ ଟଙ୍କା ଫସିଛି କି? ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର...

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

OAV Teacher's scarcity
ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନାଦର୍ଶ ଚିତ୍ର: ୨୬୧ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନାହାନ୍ତି
Health Habit of Bhubaneswar
ଉତ୍କଟ ହେଉଛି ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ସେବନ: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୮୦% ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ମନଇଚ୍ଛା ଔଷଧ
Plight of Disables in odisha
ରାଜ୍ୟରେ ୪୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା
richest MLA of India
Richest MLA Of India: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବିଧାୟକ କିଏ?...ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ
Ind vs SA
ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କେଏଲ ରାହୁଲ, କାହାକୁ କରିବେ ସାମିଲ ଏବଂ କାହାକୁ ଦେବେ ବାଦ?