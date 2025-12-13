Lionel Messi India Tour: ମେସିଙ୍କ ମାତ୍ର ୧୦ ମିନିଟ୍ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଲୋକେ; ଫିଙ୍ଗିଲେ ବୋତଲ ଏବଂ ଚେୟାର

Lionel Messi India Tour: କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ।
Trending Photos
Lionel Messi India Tour: କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ମେସିଙ୍କୁ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇବରୁ ଏମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। କ୍ରୋଧିତ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବୋତଲ ଏବଂ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ପରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କୁ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଲିଓନେଲ ମେସି ମାତ୍ର ଦଶ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମେସିଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମେସି ନା ଫୁଟବଲକୁ ଲାତ ମାରିଥିଲେ ନା ପେନାଲ୍ଟି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଆଶା କରିଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ପାଇ ନଥିଲେ।
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Angry fans resort to vandalism at the Salt Lake Stadium in Kolkata, alleging poor management of the event.
Star footballer Lionel Messi has left the Salt Lake Stadium in Kolkata.
A fan of star footballer Lionel Messi said, "Absolutely terrible… pic.twitter.com/TOf2KYeFt9
— ANI (@ANI) December 13, 2025
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ କ୍ରୋଧିତ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେସିଙ୍କ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମେସିଙ୍କ କଠୋର ପ୍ରଶଂସକ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଶା ଧୂଳିସାତ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା, ସମୟ ଏବଂ ଭାବନା ନବେଶ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନେ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପରି ମନେ କରୁଛି।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ପ୍ରଶଂସକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏହି କ୍ରୋଧ ଆକ୍ରୋଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲା।
Kolkata, West Bengal: Angry fans vandalise the Salt Lake Stadium in Kolkata, alleging poor management of the event
A fan of star footballer Lionel Messi said, "Absolutely terrible event. He came for just 10 minutes. All the leaders and ministers surrounded him. We couldn't see… pic.twitter.com/a3RsbEFmTi
— ANI (@ANI) December 13, 2025
କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି: "ଏହି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ। ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଁ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଆଶିଷ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରୁଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଗୃହ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ଏହି କମିଟି ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କରିବ। ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ପୁଣି ଥରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।"