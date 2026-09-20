Odisha T20 League CM Trophy 2026: ରବିବାର ଦିନ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ 'ଓଡ଼ିଶା ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ସିଏମ୍ (CM) ଟ୍ରଫି-୨୦୨୬'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ଯୋଗାଇବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଲେ, "ଫୁଟବଲ୍, ଖୋ-ଖୋ, କବାଡ଼ି ଏବଂ ଭଲିବଲ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରଫିରେ ପଞ୍ଚମ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆମର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ତଥା ବୃହତ ମଞ୍ଚ ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସଫଳ କ୍ୟାରିୟର ଗଠନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟର ବିକାଶ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିଭାବାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ମାଝୀ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଏହି ଲିଗ୍ର ଆମ୍ବାସାଡର (ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ) ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ।
"ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଭା କିମ୍ବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ,"ବୋଲି କହି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିସମ୍ପନ୍ନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଜାତୀୟ ଓ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ମାଝୀ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ୪,୧୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୧୪ଟି ବ୍ଲକରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଠପାଟଣା ଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ବୈଷୟିକ କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଜଣାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ।
ମାଝୀ 'ଅଣ୍ଡର-୧୪' କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛଅଟି ଦଳ, ସେମାନଙ୍କ ଅଧିନାୟକ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ସମୟରେ ରାଇନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଗସ୍ତ କଥା ମନେ ପକାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ।
ରାଇନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ ଯେ,ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସାହକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବାରବାଟୀ-କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ୍,କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, କଟକ-ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ତଥା ଓସିଏ (OCA) ଆପେକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ଆଶୀର୍ବାଦ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର୍ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି, ଉପ-ସଭାପତି ଜଗମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓସିଏ ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ଖେଳାଳି ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।