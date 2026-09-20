Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Odisha T20 League CM Trophy 2026: ଓଡ଼ିଶା ଟି-୨୦ ଲିଗ୍‌ ସିଏମ୍‌ ଟ୍ରଫି ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

Odisha T20 League CM Trophy 2026: ଓଡ଼ିଶା ଟି-୨୦ ଲିଗ୍‌ ସିଏମ୍‌ ଟ୍ରଫି ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

Odisha T20 League CM Trophy 2026: ରବିବାର ଦିନ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ 'ଓଡ଼ିଶା ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ସିଏମ୍ (CM) ଟ୍ରଫି-୨୦୨୬'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ଯୋଗାଇବ।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 20, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 11:26 PM IST
Odisha T20 League CM Trophy 2026: ଓଡ଼ିଶା ଟି-୨୦ ଲିଗ୍‌ ସିଏମ୍‌ ଟ୍ରଫି ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଖୁବଶିଘ୍ର ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ,ପୋଲିସ ପାଇଁ ସୋ
2
3
4
5