Ind vs SA T20 in Barabati: ଟିକେଟ କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ

Ind vs SA T20 in Barabati:(ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି) ଟିକେଟ କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସାଇବର ଶାଖା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଥାନା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି । ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖ ଦିନ ବାରବାଟୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା, ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଟିକେଟ ବିକ୍ରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଯାଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ବ୍ରିଫିଂ। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏହି ବ୍ରିଫିଂ। କେଉଁ ଅଧିକାରୀ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, କେଉଁ ଠାରେ କେତେ ପୋଲିସ ମୃତୟନ ହେବେ ସେ ନେଇ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ବ୍ରିଫିଂ ବେଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଘଂନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସିପି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଥିବା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଡିସିପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମୋଟ ୪୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଡିସିପି, ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି, ବିଭିନ୍ନ ଜୋନର ଏ.ସି.ପି ଆଦି ମୋଟ ୧୫୦ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ପୂର୍ବ ଥର ପରି ଠେଲାପେଲା ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି । ମ୍ୟାଚ ସମୟରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ, ବାହାରେ, ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖେଳାଳୀ ଆସିବା ରାସ୍ତା ରେ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବ୍ରିଫିଂରେ ଦିଆଯାଇଛି।