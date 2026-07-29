Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Commonwealth Games 2026: କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର..

Commonwealth Games 2026: କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର..

Commonwealth Games 2026: ପାରା ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଆଶା ଉଚ୍ଚ ରହିଛି। ପାରା ସନ୍ତରଣରେ ସୁୟଶ ନାରାୟଣ ଯାଦବ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ। ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ସାଗର ଥୟାତ, ମହମ୍ମଦ ବାସିଲ୍ ଓ ଦିଲୀପ ମହାଦୁ ଗାଭିତ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 29, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:50 AM IST
Commonwealth Games 2026: କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର..
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Closed Today: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଭୟ: ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସବୁ ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ବନ୍ଦ
odisha rain alert1 hr ago
2
Bhadrak Flood2 hrs ago
3
kangana ranaut2 hrs ago
4
neet paper leak2 hrs ago
5
Prahlad Joshi3 hrs ago