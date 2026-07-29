/Commonwealth Games 2026: କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର..

Commonwealth Games 2026: ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଚାଲିଥିବା କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଛଅ ଦିନରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତ ୧୨ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ମୀରାବାଇ ଚାନୁ, ଶର୍ମିଲା ଧନଖଡ଼, ହରଜିନ୍ଦର କୌର ଓ ଗୁଲଭୀର ସିଂହଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଶର ପଦକ ତାଲିକାକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସର ସପ୍ତମ ଦିନ ଉପରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପଦକ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।
ସପ୍ତମ ଦିନରେ ୱେଟ୍ଲିଫ୍ଟିଂ, ବକ୍ସିଂ, ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ସନ୍ତରଣ, ପାରା ସନ୍ତରଣ ଏବଂ ଲନ୍ ବୋଲ୍ସ ଭଳି ଏକାଧିକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ମହିଳା ୭୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ୱେଟ୍ଲିଫ୍ଟିଂ ଫାଇନାଲରେ ସଞ୍ଜନାଙ୍କଠାରୁ ପଦକ ଆଶା ରହିଛି। ସେହିପରି ସନ୍ତରଣରେ ସାଜନ ପ୍ରକାଶ, ଅନୀଶ ଏସ୍. ଗୌଡ଼ା ଓ ଆର୍ୟନ ନେହରା ନିଜ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ବକ୍ସିଂରେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପଦକ ଆଶା ରହିଛି। ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚୌଧୁରୀ, ସଚିନ ସିୱାଚ, ଅଙ୍କୁଶ ଯାଦବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ବରୱାଲ ଓ ଜାସ୍ମିନ ଲାମ୍ବୋରିଆ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରିଙ୍ଗ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏହି ମୁକାବିଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ତେଜିନ୍ଦରପାଲ ସିଂହ ତୁର ଗୋଳାଫିଙ୍ଗା କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ଭାଗ ନେବେ। ଏହାଛଡ଼ା ମୁରଲୀ ଶ୍ରୀଶଙ୍କର ଓ ଲୋକେଶ ସତ୍ୟନାଥନ ଲମ୍ବା ଡେଇଁ ଫାଇନାଲରେ ପଦକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ମହିଳା ଗୋଳାଫିଙ୍ଗା ଫାଇନାଲରେ ମନପ୍ରୀତ କୌର ଏବଂ ପୁରୁଷ ୨୦୦ ମିଟର ହିଟ୍ରେ ଅନୀମେଷ କୁଜୁରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ପାରା ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଆଶା ଉଚ୍ଚ ରହିଛି। ପାରା ସନ୍ତରଣରେ ସୁୟଶ ନାରାୟଣ ଯାଦବ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ। ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ସାଗର ଥୟାତ, ମହମ୍ମଦ ବାସିଲ୍ ଓ ଦିଲୀପ ମହାଦୁ ଗାଭିତ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ।
ଲନ୍ ବୋଲ୍ସରେ ଦିନେଶ କୁମାର ଓ ନବନୀତ ସିଂହ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ନାମିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ନୟନମଣି ସୈକିଆ ନିଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ।
ପ୍ରଥମ ଛଅ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆଶାକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ସପ୍ତମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପଦକ ଜିତି ଭାରତ ପଦକ ତାଲିକାରେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।