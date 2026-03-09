Prithvi Shaw: ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବେ କ୍ରିକେଟର୍ ପୃଥ୍ବୀ ଶ’, ୨୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରଙ୍କ ସହ କଲେ ନିର୍ବନ୍ଧ..

Cricketer Prithvi Shaw: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ ମସିହାର ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ଉତ୍ସାହକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପୃଥ୍ବୀ ଶ’ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଫଟୋ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କ୍ରିକେଟର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଆକୃତି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
Cricketer Prithvi Shaw: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ ମସିହାର ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ଉତ୍ସାହକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପୃଥ୍ବୀ ଶ’ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଫଟୋ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କ୍ରିକେଟର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଆକୃତି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ’ ଏବଂ ଆକୃତି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଡେଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଶ’ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ୨୫ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୧ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପୃଥ୍ବୀ ଶ’ ଏହି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆକୃତିଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ପୃଥ୍ବୀ ଶ’ ଏବଂ ଆକୃତି ଅଗ୍ରୱାଲ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି:
ଶ’ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପଡିଆରେ ଛକା ମାରିବା ଠାରୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ମୋର ପରଫେକ୍ଟ ଇନିଂସ।" ପ୍ରଶଂସକମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ’ ଏବଂ ଆକୃତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ପୃଥ୍ବୀ ଶ’ ଏବଂ ଆକୃତି ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଶ’ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆକୃତିଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ରିଲ୍ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ପୃଥ୍ବୀ ଶ’ଙ୍କ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ?
ପୃଥ୍ୱୀ ଶ'ଙ୍କ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ, ଆକୃତି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ୩.୨ ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଆକୃତି ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ "ତ୍ରିମୁଖା" ରେ ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆକୃତି ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫ୍ୟାଶନ୍, ଲାଇଫ୍-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରିଲ୍ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି।
Prithvi Shaw got engaged to Aakriti Agarwal. Many congratulations to both of them pic.twitter.com/J5YAFo5ZZT
— Tejash (@Tejashyyyyy) March 8, 2026
ପୃଥ୍ୱୀ ଶ'ଙ୍କ ବିଷୟରେ...
ପୃଥ୍ୱୀ ଶ' ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଟେଷ୍ଟ, ଛଅଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟି-୨୦ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମୋଟ ୫୨୮ ରନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଛନ୍ତି। ଶ' ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। IPL 2026 ପାଇଁ ମେଗା ନିଲାମରେ, ଶ' ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନ୍-ସୋଲ୍ଡ ରହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୭୫ ଲକ୍ଷ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଥିଲା। ପୃଥ୍ୱୀ ଶ' IPL 2025 ରେ କୌଣସି ଦଳରେ ନଥିଲେ। IPL ୨୦୨୪ ରେ ଶ'ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଥିଲା। ସେ ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୨୪.୭୫ ହାରରେ ୧୯୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ।