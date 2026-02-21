Advertisement
ବିଦେଶୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ଶିଖର ଧାୱନ୍ !

Shikhar Dhawan: ଫଟୋରେ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ନୂତନ ବଧୂ ସୋଫି ସାଇନ୍ ଧଳା ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଧଳା ଶେରୱାନି ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 21, 2026, 10:14 PM IST

Shikhar Dhawan: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶିଖର ଧାୱନ୍, 'ଗବ୍ବର' ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସୋଫି ସାଇନ୍ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବୋଲର ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ୍ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 'ଗବ୍ବର'ଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଶିଖର ଧାୱନ ନାଚୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି।

ଫଟୋରେ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ନୂତନ ବଧୂ ସୋଫି ସାଇନ୍ ଧଳା ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଧଳା ଶେରୱାନି ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଆୟେଶାଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେବାର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ, ଧାୱନ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ସୁଖକୁ ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଧାୱନ ଏବଂ ସୋଫି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଡେଟିଂ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ରିଲରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଛି।

ଧାୱନ ଏବଂ ସୋଫି ଏହି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଟୋ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଧାୱନ ଏବଂ ସୋଫିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଧାୱନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଆୟେଶା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ୧୧ ବର୍ଷ ଏକାଠି ରହିବା ପରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ଧାୱନ ଏବଂ ଆୟେଶାଙ୍କର ଜୋରାଭର ନାମକ ଏକ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତଥାପି, ଜୋରାଭର ଧାୱନଙ୍କ ସହିତ ରହୁନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଆୟେଶାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଶିଖର ଧାୱନ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। 'ଗବ୍ବର' ଭାରତ ପାଇଁ ମୋଟ ୩୪ ଟେଷ୍ଟ, ୧୬୭ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୬୮ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ, ଧାୱନ ୧୦,୮୬୭ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି।

ଧାୱନ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ ୨୪ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଶିଖର ଧାୱନ ୨୦୧୩ରେ ଭାରତର ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚରେ, ଶିଖର ୯୦ ହାରରେ ୩୬୩ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଧାୱନଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଘର ବାହାରେ ଖେଳନ୍ତି, ତାହା ଅସାଧାରଣ।

