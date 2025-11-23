Advertisement
Smriti Mandhana Wedding: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ବାପା...ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା

Nov 23, 2025, 06:26 PM IST

Smriti Mandhana Wedding Postponed: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ମୃତିଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ମନ୍ଧାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପିଟିଆଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସ୍ମୃତିଙ୍କ ପରିଚାଳିକା ତୁହିନ୍ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।

ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପଲାଶଙ୍କ ହଳଦୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ସମାରୋହର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପଲାଶ ଏକାଠି ନାଚୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ
ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ବିବାହ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ପରିଚାଳିକା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଳଖିଆ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଥିବା ଦେଖାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ପିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଜରଭେସନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।

ମନ୍ଧାନା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିନା ବିବାହ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପଲାଶ ବାନ୍ଧବୀ ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଲ୍ ଡାଉନ କରି ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ପଲାଶ ୨୦୧୯ରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ୨୦୨୪ ରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ କରିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।

ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ​​ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ​​ଚାଲିଥିଲା। ମନ୍ଧାନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଏକ ଭିଡିଓରେ, ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ପଲାଶ ଏକାଠି ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏକାଠି ନାଚୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ମନ୍ଧାନା ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସର ଅଂଶ ଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

