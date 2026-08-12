/Cristiano Ronaldo: ୧୦ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ପରେ ଜର୍ଜିନାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ

Cristiano Ronaldo: ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲର ଲୋକପ୍ରିୟ ତାରକା କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଓ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ସାଥୀ ଜର୍ଜିନା ରୋଡ୍ରିଗ୍ଜ ଶେଷରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ତାରିଖରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର କାସ୍କେସ୍ରେ ଏକ ଘରୋଇ ସିଭିଲ୍ ସେରେମୋନିରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ବିବାହ ପରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଓ ଜର୍ଜିନା ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ବିବାହ ମୁଦିର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।
୧୦ ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ
ରୋନାଲ୍ଡୋ ଓ ଜର୍ଜିନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ୨୦୧୬ରେ ମାଡ୍ରିଡ୍ର ଏକ Gucci ଷ୍ଟୋରରେ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜର୍ଜିନା ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ୨୦୧୭ ଜାନୁଆରୀରେ ଦୁହେଁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଏକାଠି ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ।
ସମୟ ବିତିବା ସହ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଥିଲା। ଜର୍ଜିନାଙ୍କ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ସିରିଜ୍ ‘I Am Georgina’ରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଗଭୀର ହେବ ବୋଲି ସେ ଭାବିନଥିବା କହିଥିଲେ ରୋନାଲ୍ଡୋ।
୨୦୨୫ରେ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ
ବିବାହର ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଓ ଜର୍ଜିନା ନିଜ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ରେ ଜର୍ଜିନା ନିଜ ନିର୍ବନ୍ଧ ମୁଦିର ଫଟୋ ଶେୟାର କରି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
୫ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର
ରୋନାଲ୍ଡୋ ଓ ଜର୍ଜିନାଙ୍କ ପରିବାରରେ ପାଞ୍ଚ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଜୁନିଅରଙ୍କ ଜନ୍ମ ୨୦୧୦ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୨୦୧୭ରେ ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଇଭା ମାରିଆ ଓ ମାଟେଓଙ୍କୁ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ରୋନାଲ୍ଡୋ।
ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଓ ଜର୍ଜିନାଙ୍କ ଝିଅ ଆଲାନା ମାର୍ଟିନାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୨ରେ ଦୁହେଁ ଯମଜ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଝିଅ ବେଲା ଏସ୍ମେରାଲ୍ଡା ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଯମଜ ଭାଇ ଏଞ୍ଜେଲଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଫୁଟବଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ସହ ଚାଲିଛି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ
୪୧ ବର୍ଷୀୟ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସାଉଦି ଆରବର ଫୁଟବଲ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଲ୍-ନାସର ପାଇଁ ଫରୱାର୍ଡ ଭାବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲରେ ନିଜର ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିୟର ସହ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛନ୍ତି ରୋନାଲ୍ଡୋ।
ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧିର ପ୍ରେମ, ଅନେକ ଖୁସି ଓ ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଓ ଜର୍ଜିନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ବିବାହର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।