Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Cristiano Ronaldo: ୧୦ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ପରେ ଜର୍ଜିନାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ

Cristiano Ronaldo: ୧୦ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ପରେ ଜର୍ଜିନାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ

ବିବାହ ପରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଓ ଜର୍ଜିନା ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ବିବାହ ମୁଦିର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 12, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:16 AM IST
Cristiano Ronaldo: ୧୦ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ପରେ ଜର୍ଜିନାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Srimandir: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ୫ ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ
2
3
4
5