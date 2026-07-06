Cristiano Ronaldo: ଅବସର କେବେ ନେବି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି, ମିଡିଆ ନୁହେଁ: ରୋନାଲ୍ଡୋ

Cristiano Ronaldo: ପୁର୍ତ୍ତଗାଲର ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର ତଥା ଅଧିନାୟକ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ। ତେବେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଫୁଟବଲରୁ କେବେ ଅବସର ନେବେ, ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନିଜେ ନେବେ, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ।
୪୧ ବର୍ଷୀୟ ରୋନାଲ୍ଡୋ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଷଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ କ୍ରୋଏସିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ପୁର୍ତ୍ତଗାଲକୁ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଥିଲା।
ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ କହିଥିଲେ, "ଏହା ମୋର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ସେତେବେଳେ ଅବସର ନେବି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ନୁହେଁ।" ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜିତୁ କିମ୍ବା ହାରୁ, ସେ ସବୁବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ହିଁ ରହିବେ।
ପାଞ୍ଚ ଥରର ବାଲନ୍ ଡି'ଓର ବିଜେତା ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପୁର୍ତ୍ତଗାଲର ସମସ୍ତ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନୋଟି ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମୋଟ ୧୧ଟି ଗୋଲ୍ ରହିଛି।
ଅବସରକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ କହିଥିଲେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ରହିଛି। ସେ ଖେଳନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଖେଳନ୍ତୁ, ଦଳ ପାଇଁ ନିଜର ଭୂମିକା ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।