Add Zee Business As A Preferred Source
App

Cristiano Ronaldo: ଅବସର କେବେ ନେବି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି, ମିଡିଆ ନୁହେଁ: ରୋନାଲ୍ଡୋ

୪୧ ବର୍ଷୀୟ ରୋନାଲ୍ଡୋ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଷଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ କ୍ରୋଏସିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ପୁର୍ତ୍ତଗାଲକୁ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 06, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:30 PM IST
Cristiano Ronaldo: ଅବସର କେବେ ନେବି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି, ମିଡିଆ ନୁହେଁ: ରୋନାଲ୍ଡୋ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଜୁଲାଇ ୧୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି "ଜୀ ସାର୍ଥକ ସଂସାର ଉତ୍ସବ"
Odia News1 hr ago
2
Odisha news1 hr ago
3
India vs England 3rd T20I1 hr ago
4
heavy rain in odisha2 hrs ago
5
Odisha news3 hrs ago