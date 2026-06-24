Fifa 2026: ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଗୋଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରୋନାଲ୍ଡ

Fifa 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଥମ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଲ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଏହି ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ସେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ K ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ 5-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି। ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଯିଏ ଛଅଟି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛଅଟିରେ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି।
ଲିଓନେଲ ମେସି ପୂର୍ବରୁ ଲଗାତାର ଛଅଟି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ଛଅଟିରେ ଗୋଲ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ୨୦୧୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଗୋଲ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରୋନାଲ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ବିଶ୍ୱକପରେ ଗୋଲ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଗୋଲ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି।
୪୧ ବର୍ଷୀୟ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଅଧିନାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର ଛଅ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ଶୈଳୀରେ ଏକ ନିକଟ ଦୂରତା ସଟ୍ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଡାହାଣ ୱିଙ୍ଗରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଜୋଆଓ କ୍ୟାନସେଲୋ ବାକ୍ସ ଭିତରକୁ ଏକ ନିମ୍ନ ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ରୋନାଲ୍ଡ ଛଅ ୟାର୍ଡ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ସଟ୍ ସହିତ ଗୋଲ କରି ପାରିଥିଲେ।
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ଆଉ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜର୍ମାନୀରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପରଠାରୁ ସେ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କରଣରେ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ଏବଂ 2026)। ଏହା ପରେ ସେ ମ୍ୟାଚର ୩୯ ମିନିଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।
ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନନୋ ମେଣ୍ଡେସ (୧୭ତମ) ଏବଂ ରାଫେଲ ଲିଆଓ (୮୭ତମ) ମଧ୍ୟ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ 5-0ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏଥି ସହିତ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ନେମାଟୋଭ ଏକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ (th ୦ତମ ମିନିଟରେ)। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ DR କଙ୍ଗୋ ବିପକ୍ଷରେ 1-1 ଡ୍ର ଖେଳିବା ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ଦଳ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି |
ରେକର୍ଡ ନିର୍ମାତା ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ 2006 ରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ 2010 ଏବଂ 2014ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଫଳତମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ 2018 ରେ Russia ଷରେ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସେ 4ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ, ସେ ମଧ୍ୟ କାତାରରେ 1 ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା | DR କଙ୍ଗୋ ବିପକ୍ଷରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଫରୱାର୍ଡଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲର ସବୁଠୁ ବଡ ମଞ୍ଚରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଦୃ strongly ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ଧରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋନାଲଡୋ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି | ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମେଗା -48 ଦଳ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭେଟେରାନ ଫରୱାର୍ଡ ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆହୁରି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସଫଳତା ଯୋଡିବାକୁ ଆଶା କରିବେ | ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନଅଟି ବିଶ୍ୱକପ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ 2026 ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି।