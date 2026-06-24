Add Zee Business As A Preferred Source
App

Fifa 2026: ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଗୋଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରୋନାଲ୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଥମ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଗୋଲ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଏହି ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ସେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ K ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଉଜବେକିସ୍ତା

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 24, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:53 PM IST
Fifa 2026: ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଗୋଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରୋନାଲ୍ଡ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Crime: ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଟିଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଶେଷରେ ‘ବସ୍’ ଗିରଫ
IPL Betting Racket1 hr ago
2
puri news3 hrs ago
3
Today Oil Price5:57 AM IST
4
Mumbai rain5:33 AM IST
5
FIFA 20264:38 AM IST