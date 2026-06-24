/FIFA 2026: ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୩୨ ଦୌଡ଼ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, DR କଙ୍ଗୋ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ; ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଭାଗ୍ୟ

FIFA 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଗ୍ରୁପ-Kରେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୩୨ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। କୋଲମ୍ବିଆ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଦୁଇଟି ଜିତି ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଆଗୁଆ ରହିବା ସହ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛି। ଏବେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, DR କଙ୍ଗୋ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି।
ବୁଧବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲମ୍ବିଆ ୧-୦ ଗୋଲରେ DR କଙ୍ଗୋକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ ୫-୦ ଗୋଲରେ ହରାଇ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରି ଦଳର ବିଜୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ।
ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖରେ ଗ୍ରୁପ-Kର ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ କୋଲମ୍ବିଆକୁ ହରାଇଲେ ଗ୍ରୁପ ଟପ୍ ରେ ରହିବ। ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହୁଏ, ତେବେ କୋଲମ୍ବିଆ ଉପରେ ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପରାଜିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଉନ୍ନତ ଗୋଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ DR କଙ୍ଗୋ ପାଇଁ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ‘କର ବା ମର’ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦଳକୁ କେବଳ ଜିତିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ସହ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ କୋଲମ୍ବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ DR କଙ୍ଗୋର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି।
ଉଜବେକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି କଷ୍ଟକର। DR କଙ୍ଗୋ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ଖରାପ ଗୋଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଦଳ ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୁପ-Kର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ କୋଲମ୍ବିଆ ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବାବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ୪ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ, DR କଙ୍ଗୋ ୧ ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନ କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ନପାଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୁପ-Kର ଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ।