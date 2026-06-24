Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /FIFA 2026: ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୩୨ ଦୌଡ଼ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, DR କଙ୍ଗୋ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ; ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଭାଗ୍ୟ

FIFA 2026: ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୩୨ ଦୌଡ଼ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, DR କଙ୍ଗୋ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ; ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଭାଗ୍ୟ

ବୁଧବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କୋଲମ୍ବିଆ ୧-୦ ଗୋଲରେ DR କଙ୍ଗୋକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ ୫-୦ ଗୋଲରେ ହରାଇ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରି ଦଳର ବିଜୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 24, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:27 PM IST
FIFA 2026: ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୩୨ ଦୌଡ଼ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, DR କଙ୍ଗୋ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ; ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଭାଗ୍ୟ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
RBI Governor: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା କମ୍...ଜାଣନ୍ତୁ ବଢିବ ନା କମିବ ଆପଣଙ୍କ EMI
RBI Governor45 min ago
2
Top 10 news1 hr ago
3
Keonjhar News1 hr ago
4
FIFA 20261 hr ago
5
Sujata Kartikeyan1 hr ago