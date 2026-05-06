Zee OdishaOdisha SportsIpl 2026:ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହରାଇଲା ଚେନ୍ନାଇ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 06, 2026, 08:22 AM IST

Ipl 2026:ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହରାଇଲା ଚେନ୍ନାଇ

Ipl 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୪୮ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଦେଇଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀ  ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ ମୋଟ ୧୫୫ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଚେନ୍ନାଇ ଚଳିତ ସିଜନରେ ପଞ୍ଚମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। 

ଟସ ଜିତି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପାଥୁମ ନିଶାଙ୍କା ଓ କେଏଲ ରାହୁଲ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଚେନ୍ନାଇ ଦଳର ବୋଲରଙ୍କ ଘାତକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଗରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ ହରାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯୟର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଦଳ ୧୫୫ରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ସମୀର ରିଜଭି ସର୍ବାଧିକ ୪୦ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ପାଥୁମ ନିଶାଙ୍କା ୧୯, କେଏଲ ରାହୁଲ ୧୨, ନୀତିଶ ରାଣା ୧୫, ତ୍ରିସ୍ତାନ ଷ୍ଟବ୍ସ ୩୮, ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା ୧୪ ରନ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ପଟେ ୨ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇ ପକ୍ଷରୁ ନୁର ଅହମ୍ମଦ ୨ ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆକିଲ ହୋସିନ, ମୁକେଶ ଚୌଧୂରୀ, ଗୁରଜାପନିତ ସିଂହ ଓ ଜାମି ଓଭରଟନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। 

ଜବାବରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଚେନ୍ନାଇ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓ ରୁତୁରାଜ ଗାୟକ୍ୱାଡ଼ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଋତୁରାଜ ମାତ୍ର ୬ ରନ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲଙ୍କ ୱିକେଟ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଝଟକା ଦେଇଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର ୧୭ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ୬ଟି ଛକା ଓ ୭ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ମାତ୍ର ୫୨ ବଲରେ ୮୭ ରନର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା ୨ଟି ଛକା ଓ ୪ଟି ଚୌକା ୪୧ ରନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଚେନ୍ନାଇ ୧୫ଟି ବଲ ବାକି ଥାଇ ୮ ୱିକେଟରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। 

Prabhudatta Moharana

