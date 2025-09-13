Odisha Premier League 2025: ଏହିଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିମିୟର୍ ଲିଗ୍,ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି କେତୋଟି ଟିମ୍?
Odisha Premier League 2025: ଏହିଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିମିୟର୍ ଲିଗ୍,ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି କେତୋଟି ଟିମ୍?

Odisha Premier League 2025: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର।  ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡିଶା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ (Odisha Premier League 2025) । 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 13, 2025, 12:48 PM IST

Odisha Premier League 2025: ଏହିଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିମିୟର୍ ଲିଗ୍,ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି କେତୋଟି ଟିମ୍?

Odisha Premier League 2025: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର।  ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡିଶା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ (Odisha Premier League 2025) । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲରେ  ଖେଳାଳି ନିଲାମୀ ହୋଇଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚଳିତ ଥର ଓଡିଶା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟରେ  କେତୋଟି ଟିମ୍ ଖେଳିବେ। ....

ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ୨୬ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଚଳିତ ଥର ୬ଟି ଟିମ୍ ଖେଳିବ। ଟିମ୍ ଗୁଡିକ ହେଲା କଟକ ପାନ୍ଥର୍ସ,ପୁରୀ ଟାଇଟାନ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଟାଇଗର୍ସ, ସମ୍ବଲପୁର ୱାରିୟର୍ସ, କେନ୍ଦୁଝର ମାଇନର୍ସ ଓ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲର୍ସ।  ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍‌ (ଓପିଟିଏଲ୍‌) ଲାଗି ‌ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଖେଳାଳି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରତି ଦଳରେ ୧୬ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଖେଳାଳି ରହିବେ। ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀ କରାଯାଇଛି। ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ମରକ୍ୟୁ (୧,୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା), ‘ଏ’ (୧,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା),‘ବି’ (୭୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା), ‘ସି’ (୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା) ଓ ‘ଡି’ (୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା)ରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲର୍ସ ଟିମ୍ ରେ ଆର୍ଶିବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ବାଇଁ (ଅଧିନାୟକ) ଥିବା ବେଳେ କଟକ ପାନ୍ଥର୍ସର ସ୍ବସ୍ତିକ୍ ସାମଲ  ଅଧିନାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି,  ସମ୍ବଲପୁର ୱାରିୟର୍ସରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଟାଇଟାନ୍ସରେ ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ବର ଟାଇଗର୍ସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଅଧିନାୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ମାଇନର୍ସର ଅଧିନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦ୍ଦାର।

