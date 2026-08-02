/CWG 2026: ସପ୍ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

CWG 2026: ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରମାନେ ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ନିଜ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦଳ ଶନିବାର ବକ୍ସିଂରେ ସପ୍ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ପୁରୁଷ ୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲରେ, ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ ଇଂଲଣ୍ଡର ଡିମେଜି ସିଦ୍ଦୁଙ୍କୁ ୪-୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
ଅଙ୍କୁଶଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ସଚିନ ସିୱାଚ, ଜୈସମିନ୍ ଲାମ୍ବୋରିଆ, ପ୍ରୀତି ପାୱାର, ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗୱାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହାଇନ୍, ଯଦୁମଣି ସିଂହ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ବେରୱାଲ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗ୍ଲାସଗୋ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ୨୦୨୬ରେ ପୁରୁଷ ୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବକ୍ସିଂ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ରିଙ୍ଗରେ ତୁମର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ତୁମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେଇଛି ଏବଂ ଦେଶକୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ପଦକ ସମାରୋହରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡୁଥିବା ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଛି। ତୁମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କର ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୌରବ ଆଣ।"
I congratulate Ankush Panghal on winning Gold Medal in the Men's 80 kg Boxing event at Glasgow Commonwealth Games 2026. Your superb display in the ring has earned you the highest honour and given the nation yet another occasion to celebrate. Watching the Tricolour fly high at the…
— President of India (@rashtrapatibhvn) August 2, 2026
୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ, ସଚିନ ସିୱାଚ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମନୋବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ପଛରେ ରହିଥିଲେ ହେଲେ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ନାମିବ୍ୟାର ଟ୍ରୋୟ-ଗାନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଣ୍ଡେଭେଲୋ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ସଚିନ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କାଉଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୩-୨ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ମହିଳା ୫୪ କେଜି ବର୍ଗରେ, ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ୩ ପ୍ରୀତି ପାୱାର ଏକପାଖିଆ ୫-୦ ମୁକାବିଲାରେ କାନାଡାର ସ୍କାରଲେଟ୍ ଡେଲଗାଡୋଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରୀତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜୈସମିନ୍ ଲାମ୍ବୋରିଆ ୫୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ମିଚେଲା ୱାଲ୍ସଙ୍କୁ ୫-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ।
୫୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ, ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ ଇଂଲଣ୍ଡର ରୁବି ହ୍ୱାଇଟ୍ଙ୍କୁ ୫-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ୭୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚୌଧୁରୀ ଇଂଲଣ୍ଡର ଚାଣ୍ଟେଲ୍ ରିଡ୍ଙ୍କୁ ୫-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ସେହିପରି ୬୦ କେଜି ବର୍ଗରେ, ପ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗୱାନ୍ ଏକ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କାନାଡାର ମେରୀ-ବାଥୌଲ୍ ଅଲ୍-ଅହମାଦିହଙ୍କୁ ୪-୧ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।
ମହିଳା ୭୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲ୍ରେ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହାଇନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏମା-ସୁ ଗ୍ରୀଣ୍ଟ୍ରିଙ୍କଠାରୁ ୧-୪ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ପୁରୁଷ ୫୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଯଦୁମଣି ସିଂହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜୟ ଡିକ୍ସନ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ୦-୫ରେ ପରାଜୟବରଣ କରିଥିଲେ। ଯଦୁମଣି ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ୍କୁ ୩-୨ରେ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ବକ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ୍ରେ ପୁନରାଗମନ କରି ମୁକାବିଲା ଜିତିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ପୁରୁଷ ୯୦+ କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲରେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ବେରୱାଲ ଇଂଲଣ୍ଡର ଡାମର ଥମାସଙ୍କଠାରୁ ୦-୫ ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।