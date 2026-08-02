Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /CWG 2026: ସପ୍ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

CWG 2026: ସପ୍ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଭାରତୀୟ ବକ୍ସିଂ ଟିମ୍ ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ୭ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ୩ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 02, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:04 AM IST
CWG 2026: ସପ୍ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
Image Credit: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, &quot;ଗ୍ଲାସଗୋ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ୨୦୨୬ରେ ପୁରୁଷ ୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବକ୍ସିଂ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Earthquake: ପୁଣି ଥରିଲା ରାଜଧାନୀ; ୨.୯ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ରେକର୍ଡ
2
3
4
5