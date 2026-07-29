Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /CWG 2026:ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ଆଜି ସପ୍ତମ ଦିନ, କେତୋଟି ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କଲା ଭାରତ?ଜାଣନ୍ତୁ

CWG 2026:ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ଆଜି ସପ୍ତମ ଦିନ, କେତୋଟି ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କଲା ଭାରତ?ଜାଣନ୍ତୁ

CWG 2026: ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 29, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:42 PM IST
CWG 2026:ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ଆଜି ସପ୍ତମ ଦିନ, କେତୋଟି ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କଲା ଭାରତ?ଜାଣନ୍ତୁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା,'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନ୍
top 10 news today41 min ago
2
school holiday1 hr ago
3
Anti Paper Leak Amendment Bill2 hrs ago
4
FLOOD SITUATION2 hrs ago
5
FLOOD SITUATION3 hrs ago