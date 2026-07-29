/CWG 2026:ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ଆଜି ସପ୍ତମ ଦିନ, କେତୋଟି ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କଲା ଭାରତ?ଜାଣନ୍ତୁ

CWG 2026: ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି (ବୁଧବାର) ଭାରତ ପାଇଁ ବକ୍ସିଂରେ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। କାରଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର ମାତ୍ର ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚି ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚୌଧୁରୀ ବିଜୟ ଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ସଚିନ୍ ସିୱାଚ, ଅଙ୍କୁଶ ଯାଦବ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ବେରୱାଲ୍ ଆସିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରଙ୍କ ଏହି ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ୨୧ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି।
ମହିଳା ବର୍ଗରେ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅରୁନ୍ଧତୀ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି:
ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ମହିଳା ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ୫୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗର କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ରେ,ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଉତ୍ତର ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର କେଟଲିନ୍ ଫ୍ରାୟର୍ସଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସାକ୍ଷୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମତି ୫-୦ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଜିତିଥିଲେ।
ତା'ପରେ ସେ ସମଗ୍ର ମୁକାବିଲାରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପଦକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ୭୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚୌଧୁରୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମୋର୍ଗାନ୍ ହେଣ୍ଡରସନ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଶେଷ ଚାରିକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ମହିଳା ବକ୍ସର ଏବେ ଦେଶର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାର ଆଶା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।
ପୁରୁଷ ବକ୍ସରମାନେ ମଧ୍ୟ ରିଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ:
ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସଚିନ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ୫-୦ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପଦକ ପାଇଥିଲେ। ସଚିନ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଦିନର ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର ହୋଇଥିଲେ।
ଅଙ୍କୁଶ ଯାଦବ ପୁରୁଷ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲରେ ଜେଡ୍ ମାଇକକ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ୫-୦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଶେଷ ଚାରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଦିନର ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରହିଲା ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବେରୱାଲ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମୋଆର ମାଇକେଲ୍ ସେକୋଙ୍କୁ ୩-୨ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ୪-୧ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରେଫରିଙ୍କ ଅଟକିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କର କିଛି ପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତିନି ପଏଣ୍ଟ ପେନାଲ୍ଟି ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିଜୟ ଭାରତର ପଞ୍ଚମ ବକ୍ସିଂ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା।
ଆଉ ଏକ ପଦକ ଆଶା
ଭାରତ ବକ୍ସିଂରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ ଆଶା କରୁଛି। ଜସ୍ମିନ୍ ଲାମ୍ବୋରିଆ ରାତି ୧୧ଟାରେ ୫୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଲିସ୍ ଗ୍ଲାଇନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଯଦି ଜସ୍ମିନ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଛଅଟି ବକ୍ସିଂ ପଦକ ପାଇବ।