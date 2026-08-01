/Cwg 2026: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିଡାବିତଙ୍କ ଦମଦାର୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ,ବକ୍ସିଂର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ପ୍ରୀତି ଓ ଜସ୍ମିନ

Cwg 2026: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଙ୍କ ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର ଜାସ୍ମିନ୍ ଲାମ୍ବୋରିଆ ଏବଂ ପ୍ରୀତି ପାୱାର (ଶନିବାର) ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ୫୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ୫୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତି ୫୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ମହିଳା ଫାଇନାଲରେ କାନାଡାର ସ୍କାରଲେଟ୍ ଡେଲଗାଡୋଙ୍କୁ ୫-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜାସ୍ମିନ୍ ଉତ୍ତର ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମାଇକେଲା ୱାଲ୍ସଙ୍କୁ ସମାନ ୫-୦ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଜାସ୍ମିନ୍ ଏବଂ ୱାଲ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉଭୟ ବକ୍ସର ପରସ୍ପରକୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରୀତି ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଜିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମୁକାବିଲାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଚାରକ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରଙ୍କୁ ୧୦-୮ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ବାଣ୍ଟାମୱେଟ୍ ବର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପ୍ରୀତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାରି ରଖିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ।
ଭାରତୀୟ ଟ୍ରିପଲ୍ ଜମ୍ପର ପ୍ରବୀଣ ଚିତ୍ରାଭେଲ ଏବଂ ସେଲଭା ପ୍ରଭୁ ଥିରୁମାରନ୍ ଶନିବାର ଗ୍ଲାସଗୋ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ। ଏସୀୟ କ୍ରୀଡା କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ପ୍ରବୀଣ ଚିତ୍ରାଭେଲ ଏଥର ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣି ୧୬.୫୮ ମିଟର ଡେଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସେଲଭା ପ୍ରଭୁ ଥିରୁମାରନ୍ ୧୬.୫୨ ମିଟର ଡେଇଁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ। ଜାମାଇକାର ଜୋର୍ଡାନ ସ୍କଟ୍ ୧୬.୭୨ ମିଟର ଡେଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତର ରମେଶ ଶାନମୁଗମ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପୁରୁଷ T54 1500 ମିଟର ଫାଇନାଲରେ ୩ ମିନିଟ୍ ୨୩.୫୯ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ସେପଟେ, ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୨୭ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।