Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Cwg 2026: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିଡାବିତଙ୍କ ଦମଦାର୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ,ବକ୍ସିଂର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ପ୍ରୀତି ଓ ଜସ୍ମିନ

Cwg 2026: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିଡାବିତଙ୍କ ଦମଦାର୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ,ବକ୍ସିଂର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ପ୍ରୀତି ଓ ଜସ୍ମିନ

Cwg 2026: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଙ୍କ ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର ଜାସ୍ମିନ୍ ଲାମ୍ବୋରିଆ ଏବଂ ପ୍ରୀତି ପାୱାର (ଶନିବାର) ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 01, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:07 PM IST
Cwg 2026: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିଡାବିତଙ୍କ ଦମଦାର୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ,ବକ୍ସିଂର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ପ୍ରୀତି ଓ ଜସ୍ମିନ
Image Credit: ବକ୍ସିଂର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ପ୍ରୀତି ଓ ଜସ୍ମିନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CM Grievance Hearing Cancelled: ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ
2
3
4
5