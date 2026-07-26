/CWG 2026: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ, ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

CWG 2026: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳକ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଭାରୋତ୍ତୋଳକ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ମହିଳା ୪୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ସେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ତାଙ୍କର ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭରେ ସର୍ବାଧିକ ୮୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବାଛିଥିଲେ। ଯାହା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶକୁ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ନାଇଜେରିଆ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ୧୦୧୮ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ୨୦୨୨ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।
ସ୍ନାଚ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ, ମୀରାବାଇ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ୮୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ୮୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଦୁଇଟି ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କ ରାଉଣ୍ଡରେ ୧୦୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଛିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ନାଚ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସଫଳତାର ସହ ୧୦୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇ ଭାରତକୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦେଲେ।
ମୀରାବାଇ ଚାନୁଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କରିସ୍ମା:
ଭାରତୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳକ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା (CWG)ରେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ୮୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୟାସରେ ୮୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇ ନିଜ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ଏହା କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସମଗ୍ର ଇତିହାସରେ, କୌଣସି ଖେଳାଳି କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏତେ ଓଜନ ଉଠାଇ ନାହାଁନ୍ତି, ତାହା ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍।
୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ, ଭାରତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। ପୁରୁଷ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଇଭେଣ୍ଟରେ, ଋଷିକାନ୍ତ ସିଂହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମୋଟ୨୬୪ କିଲୋଗ୍ରାମ (୧୨୧କିଲୋଗ୍ରାମ ସ୍ନାଚ୍ + ୧୪୩ କିଲୋଗ୍ରାମ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କ) ଉଠାଇ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ। ଏହି ସମୟରେ, ମହିଳା ଲନ୍ ବୋଲ୍ସ ପେୟାର ସେକ୍ସନାଲ୍ ପ୍ଲେରେ, ଭାରତର ରୂପା ରାଣୀ ତିର୍କୀ ଏବଂ ପିଙ୍କି ସିଂହଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଏକ ନିକଟତମ ଟାଇ-ବ୍ରେକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ନାମ୍ବିଆଠାରୁ ୦-୩ ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ସନ୍ତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀହରି ନଟରାଜ, ଆର୍ଯ୍ୟାନ ନେହେରା, ଅନିଶ ଗୌଡା ଏବଂ ଦକ୍ଷନ ଶଶିକୁମାରଙ୍କ ଚୌକାଠ ପୁରୁଷ ୪x୨୦୦ ମିଟର ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ୍ ରିଲେ ହିଟ୍ସରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।