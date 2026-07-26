Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /CWG 2026: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ, ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

CWG 2026: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ, ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

CWG 2026: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳକ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 26, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:31 PM IST
CWG 2026: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ, ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜାରି କଲେ ନୂଆ ଭିଡିଓ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶେଷଜ୍ଞ ନନ୍ଦନ ନିଲେକ
PM Modi58 min ago
2
Mayurbhanj School Holiday1 hr ago
3
Odisha news2 hrs ago
4
school holiday3 hrs ago
5
Kargil Vijay Diwas 202610:06 AM IST