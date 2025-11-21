Advertisement
Gautam Gambhir: ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କଲେ ଏହି ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା

Gautam Gambhir News: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର କୋଚ୍ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 21, 2025, 03:58 PM IST

Delhi High Court: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। କୋଭିଡ-୧୯ ଔଷଧର "ଅବୈଧ" ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ନୀନା ବଂଶଲ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ନୀନା ବନସଲ୍ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି, "ଫୌଜଦାରୀ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରାଯାଉଛି।" ଗମ୍ଭୀର, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ମା' ଏବଂ ସଂଗଠନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସମନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏବଂ ଫୌଜଦାରୀ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ) ଶାସନ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ ତତ୍କାଳୀନ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ସାଂସଦ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ତାଙ୍କ ଅଣ-ଲାଭକାରୀ ସଂଗଠନ, ଏହାର ସିଇଓ ଅପରାଜିତା ସିଂହ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମାଆ ସୀମା ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ପତ୍ନୀ ନତାଶା ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ କସମେଟିକ୍ସ ଆଇନର ଧାରା 18(c) ସହିତ ପଢ଼ିଥିବା ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। 

ଧାରା 18(c) ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଔଷଧର ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନକୁ ନିଷେଧ କରେ। ଯେତେବେଳେ କି ଧାରା 27(b)(2) ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ଔଷଧ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଜେଲଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ।

Jagdish Barik

