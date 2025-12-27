Advertisement
Mahbub Ali Zaki: କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ ସ୍ତବ୍ଧ! ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋଚଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ

Tragedy Strikes BPL: ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (BPL)ର ଏକ ଦଳର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୋଚ୍ ଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ବିପିଏଲ୍ ଦଳ ଢାକା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମହବୁବ ଅଲି ଜାକିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 27, 2025, 03:39 PM IST

Coach Mahbub Ali Zaki Dies: ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (BPL)ର ଏକ ଦଳର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୋଚ୍ ଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ବିପିଏଲ୍ ଦଳ ଢାକା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମହବୁବ ଅଲି ଜାକିଙ୍କ (Mahbub Ali Zaki) ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଜେ ମହବୁବ ଅଲି ଜାକିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଯିଏ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିପିଏଲ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୋଚ୍ ଜାକିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଘୋଷଣା କରିଛି।

ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCB) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛି, "BCB ଗେମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପେସ୍ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ତଥା ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (BPL) T20 2026 ରେ ଢାକା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୋଚ୍ ମହବୁବ ଅଲି ଜାକି (59)ଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବୋର୍ଡ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଜି ୨୭ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧:୦୦ ଟାରେ ସିଲହଟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟର ବିକାଶରେ ମହବୁବ ଅଲି ଜାକିଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗ ଏବଂ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ମନେ ରଖାଯିବ। ଏହି ମହାନ କ୍ଷତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଭାଇଚାରା ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।"

ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (BPL) ୨୦୨୬ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଢାକା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମହବୁବ ଅଲି ଜାକି ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପଡ଼ିଆରେ CPR ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଭାବହୀନ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। BPL 2026 ର ତୃତୀୟ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଲେଟରେ ଢାକା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ରାଜଶାହୀ ୱାରିୟର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ୧ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଜାକି ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଓ ଉଠିପାରି ନଥିଲେ।

