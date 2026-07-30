Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Commonwealth Games 2026: ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍‌ଙ୍କ କମାଲ! ଦିଲୀପ ଗାଭିତଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଗୋଲ୍ଡ...

Commonwealth Games 2026: ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍‌ଙ୍କ କମାଲ! ଦିଲୀପ ଗାଭିତଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଗୋଲ୍ଡ...

ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ମହମ୍ମଦ ବାସିଲ୍ ମୋର୍ସିଙ୍ଗନାକଥ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୧୦.୮୩ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର କେଭିନ ସାଣ୍ଟୋସଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 30, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:32 AM IST
Commonwealth Games 2026: ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍‌ଙ୍କ କମାଲ! ଦିଲୀପ ଗାଭିତଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଗୋଲ୍ଡ...
Image Credit: Image Source: ANI X page

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୪ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ବିପଦ! ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ IMD ଜାରି କଲା ରେଡ୍ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ..
weather report32 min ago
2
Odisha newsJul 29
3
CWG 2026Jul 29
4
top 10 news todayJul 29
5
school holidayJul 29