Commonwealth Games 2026: କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ମାନେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଭାରତର ପାରା ଧାବକ ଦିଲୀପ ମହାଦୁ ଗାଭିତ ପୁରୁଷ T47 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର ୧୦.୭୧ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ ସମାପ୍ତ କରି କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସର ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ମହମ୍ମଦ ବାସିଲ୍ ମୋର୍ସିଙ୍ଗନାକଥ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୧୦.୮୩ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର କେଭିନ ସାଣ୍ଟୋସଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଭାରତ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସର T47 100 ମିଟର ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଐତିହାସିକ ଗୋଲ୍ଡ-ସିଲଭର (One-Two Finish) ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି।
ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପର ମୁରଲୀ ଶ୍ରୀଶଙ୍କର ପୁରୁଷ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ୮.୦୯ ମିଟର ଲମ୍ଫ ଦେଇ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଜାମାଇକାର ତାଜେ ଗେଲ୍ ୮.୧୫ ମିଟର ଲମ୍ଫ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ସହ ମୁରଳୀ ଶ୍ରୀଶଙ୍କର କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ଦୁଇଟି ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି।
ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଦିଲୀପ ଗାଭିତଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ମହମ୍ମଦ ବାସିଲଙ୍କ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ମୁରଳୀ ଶ୍ରୀଶଙ୍କରଙ୍କ ରୌପ୍ୟ ସହ ଭାରତ ମୋଟ ୩ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ସହ କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତର ମୋଟ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୧୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ୩ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୯ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୩ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ରହିଛି।
ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ (ୱେଟଲିଫ୍ଟିଂ), ଶର୍ମିଲା ଧନଖଡ଼ (ମହିଳା F57 ଶଟ୍ ପୁଟ୍) ଏବଂ ଦିଲୀପ ମହାଦୁ ଗାଭିତ (ପୁରୁଷ T47 100 ମିଟର) ଜିତିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ୱେଟଲିଫ୍ଟିଂ, ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଓ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଲଗାତାର ସଫଳତା ଦେଶର ପଦକ ତାଲିକାକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ପଦକ ଆସିବ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।